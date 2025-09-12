;

Cómo postular y cuáles son los requisitos para tener un 85% de rebaja en la cuenta de agua potable

El beneficio va destinado a un grupo específico de la población. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Cómo postular y cuáles son los requisitos para tener un 85% de rebaja en la cuenta de agua potable / KARIN POZO/AGENCIAUNO

Cada cierto tiempo, se dan a conocer una serie de beneficios económicos que van dirigidos a un sector específico de la población.

Bajo ese contexto, existe una ayuda estatal que tiene como objetivo cubrir una parte del pago mensual del consumo de agua potable: el Subsidio de Agua Potable.

Las personas beneficiarias corresponden a grupos familiares de zonas urbanas o rurales que destinan el 5% de sus ingresos a costear las cuentas del agua.

De acuerdo a lo publicado por ChileAtiende, se permite subsidiar el pago mensual cuando el consumo no excede los 13 m3 de agua potable y alcantarillado. En tanto, la ayuda logra cubrir entre un 25% y un 85% del total.

No obstante, aquellas familias que forman parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades, tienen la posibilidad de cubrir el 100% de sus primeros 15m3.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requerimientos para acceder al Subsidio de Agua Potable, son los siguientes:

  • Ser residente permanente de la vivienda para la cual se postula.
  • Tener los pagos al día.
  • Contar con un Registro Social de Hogares (RSH).
  • Ser la jefa o el jefe de hogar del grupo familiar.
  • Presentar la última boleta de agua ya pagada.

¿Cómo postular al Subsidio de Agua Potable?

Las personas que estén interesadas en postular al beneficio, pueden realizarlo durante todo el año.

Lo primero es acudir a la municipalidad que corresponda al domicilio y presentar los siguientes documentos: el Registro Social de Hogares, la última boleta de agua pagada y la documentación que acredite la situación como residente permanente del hogar.

Eso sí, vale recordar que el beneficio tiene una duración de tres años y no se renueva automáticamente. Por ende, de querer extender la ayuda, se requiere de una nueva postulación.

