Bono Logro Escolar 2025 se entrega esta semana: este es el monto y los requisitos del beneficio económico / Karl Grawe

En distintas fechas del año, el Estado otorga una serie de beneficios económicos a ciertos grupos de la población.

Bajo ese contexto, es que esta semana se efectuará el pago del Bono Logro Escolar 2025.

Revisa también Con esta sencilla acción se puede disminuir el riesgo de padecer demencia, según expertos

¿Qué es el Bono Logro Escolar? Corresponde a una ayuda económica que va dirigida a los estudiantes que estén cursando entre quinto básico y cuarto medio, quienes deben tener buenas calificaciones y cumplir con ciertos requisitos.

Bono Logro Escolar 2025 se entrega esta semana: cuál es el monto y los requisitos del beneficio económico

El Bono Logro Escolar 2025 comenzará a entregarse a partir de este viernes 12 de septiembre.

Respecto al monto que se entregará, este corresponde a la suma de $82.181 y también entrega $49.310 a otro grupo de alumnos.

Detalladamente, se entregarán $82.181 a los estudiantes que estén dentro del primer 15% de rendimiento. En tanto, se otorgarán $49.310para los alumnos dentro del segundo 15% de su promoción.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Logro Escolar 2025?

Acorde a lo publicado por ChileAtiende, es necesario que los estudiantes (que cursen entre quinto básico y cuarto medio) tengan un desempeño escolar sobresaliente.

Sumado a lo anterior, se requiere que los alumnos pertenezcan a grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Además de lo anterior, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser estudiante menor a 24 años.

Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.

Pertenecer a una familia que se encuentre dentro del 30% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Haber asistido a establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

En tanto, para verificar si es que se recibe o no el bono, se puede revisar a través del sitio web de consulta (disponible aquí).