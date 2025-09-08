;

Bono Logro Escolar 2025 se entrega esta semana: este es el monto y los requisitos del beneficio económico

Las personas pueden verificar en línea si es que son beneficiarios de la ayuda estatal. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Bono Logro Escolar 2025 se entrega esta semana: este es el monto y los requisitos del beneficio económico

Bono Logro Escolar 2025 se entrega esta semana: este es el monto y los requisitos del beneficio económico / Karl Grawe

En distintas fechas del año, el Estado otorga una serie de beneficios económicos a ciertos grupos de la población.

Bajo ese contexto, es que esta semana se efectuará el pago del Bono Logro Escolar 2025.

Revisa también

ADN

¿Qué es el Bono Logro Escolar? Corresponde a una ayuda económica que va dirigida a los estudiantes que estén cursando entre quinto básico y cuarto medio, quienes deben tener buenas calificaciones y cumplir con ciertos requisitos.

Bono Logro Escolar 2025 se entrega esta semana: cuál es el monto y los requisitos del beneficio económico

El Bono Logro Escolar 2025 comenzará a entregarse a partir de este viernes 12 de septiembre.

Respecto al monto que se entregará, este corresponde a la suma de $82.181 y también entrega $49.310 a otro grupo de alumnos.

Detalladamente, se entregarán $82.181 a los estudiantes que estén dentro del primer 15% de rendimiento. En tanto, se otorgarán $49.310para los alumnos dentro del segundo 15% de su promoción.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Logro Escolar 2025?

Acorde a lo publicado por ChileAtiende, es necesario que los estudiantes (que cursen entre quinto básico y cuarto medio) tengan un desempeño escolar sobresaliente.

Sumado a lo anterior, se requiere que los alumnos pertenezcan a grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Además de lo anterior, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser estudiante menor a 24 años.
  • Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.
  • Pertenecer a una familia que se encuentre dentro del 30% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Haber asistido a establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

En tanto, para verificar si es que se recibe o no el bono, se puede revisar a través del sitio web de consulta (disponible aquí).

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad