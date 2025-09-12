Cillian Murphy sorprende y rompe el silencio sobre interpretar a Voldemort en la nueva serie de “Harry Potter”

No hay dudas de que Harry Potter es una de las franquicias más importantes de la industria cinematográfica de los últimos años, con miles de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada noticia.

En este escenario, el próximo gran proyecto en torno al título es la nueva serie de HBO que marca el reinicio de la saga, esta vez en la pantalla chica.

Con el pasar del tiempo se han ido revelando interesantes detalles del programa, con un foco especial en el elenco, quienes darán una interpretación nueva de los icónicos personajes.

Bajo esta línea, uno de los nombres que más genera incertidumbre es el de Lord Voldemort, sobre todo porque ha sonado un actor en particular para darle vida.

Se trata de Cillian Murphy protagonista de grandes éxitos en el cine como Oppenheimer y destacadas series como Peaky Blinders.

Hace ya varios meses que se especula con la posibilidad de que el intérprete asuma el rol antagonista, siendo uno de los más memorables de la industria.

Ahora, luego de mucha intriga y rumores, fue el propio Murphy quien se refirió a este tema, rompiendo la ilusión de muchos seguidores.

Toma distancia de un gran papel

El ganador del Oscar reconoció que sus propios hijos le mostraron en internet los comentarios de fanáticos que lo imaginaban como el villano más temido del mundo mágico. Sin embargo, fue categórico con su reacción: “No sé nada de eso”.

Además, aprovechó de destacar la complejidad de retomar un papel marcado por Ralph Fiennes, quien dio vida a Voldemort en cinco de las ocho películas de la saga.

“Es realmente difícil seguir algo que Ralph Fiennes haya hecho. El hombre es una auténtica leyenda de la actuación, así que buena suerte a quien tenga que ocupar esos zapatos”, señaló con humor.

En la misma línea cómica, agregó entre risas que está “muy apegado” a su nariz, en referencia al característico rostro del personaje.

Mientras HBO ya confirmó a los actores principales, aún queda por conocer quién le dará vida a Voldemort, un tema que ha captado la atención de toda la comunidad.