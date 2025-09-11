;

La curiosa petición de Natalie Portman a Chris Hemsworth antes de una escena de beso en “Thor: Amor y Trueno”

El actor accedió con un pequeño sacrificio y demostró su profesionalismo.

José Campillay

Un beso en pantalla puede parecer un trámite sencillo para actores de renombre, pero en el set de Thor: Amor y Trueno, Natalie Portman y Chris Hemsworth vivieron un momento mucho más complicado de lo generalmente es.

La película, dirigida por Taika Waititi, mostraba el reencuentro de Jane Foster y Thor, con escenas que intentaban capturar la magia de su historia.

Paseos, maratones de películas, diálogos interesantes, melancolía de separación y varias interacciones entre ambos personajes forjaban una conexión especial.

La relación se dibuja con una química que roza lo cursi. Sin embargo, detrás de cámara, filmar estas escenas románticas no fue tan sencillo.

No se trataba de la presencia de terceros o de celos, sino de algo más inesperado: los hábitos alimenticios de los protagonistas.

Portman, conocida por su compromiso con el veganismo, hizo una petición especial a Hemsworth antes de grabar las escenas de beso.

Según relató la actriz en Capital Breakfast with Roman Kemp, el actor ajustó su dieta 24 horas antes del rodaje para alinearse con su estilo de vida.

“El día del beso, Chris dejó de comer carne desde antes para respetar mi veganismo. Por su físico, suele ingerir proteína animal cada media hora, pero fue muy considerado con mi elección”, señaló.

Esta consideración no es menor si se tiene en cuenta que, para mantener su forma física en las películas de Marvel Studios, Hemsworth sigue un régimen de aproximadamente 4.500 calorías diarias distribuidas en 10 comidas, según detalló su entrenador.

Adaptar un estilo de vida tan exigente por un día demuestra no solo profesionalismo, sino también el respeto hacia sus compañeros de rodaje.

Aunque Thor: Amor y Trueno no logró el éxito esperado entre la crítica, estos detalles detrás de cámaras muestran que la dedicación de los actores va mucho más allá de lo que llega a la pantalla.

Un pequeño gesto como ajustar la dieta para una escena romántica habla de la química y el cuidado que hay detrás de cada toma, incluso en una película que no cumplió con todas las expectativas.

