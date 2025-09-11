;

Matías Soto se llena de confianza para defender a Chile en Copa Davis: “Uno se prepara durante el año para llegar de la mejor manera”

El tenista nacional anticipó la serie contra Luxemburgo que se jugará este fin de semana en el Estadio Nacional.

Daniel Ramírez

El equipo chileno de Copa Davis se sigue preparando para enfrentar a Luxemburgo este fin de semana, en el Estadio Nacional. El tenista Matías Soto, uno de los citados por el capitán Nicolás Massú, anticipó la serie contra el combinado europeo y valoró el hecho de jugar de local.

“Va a ser una bonita serie, jugar en casa siempre se agradece, con nuestras familias, amigos, esperemos que el público venga a apoyarnos y llevarnos el triunfo”, señaló el “Mati” este jueves.

“Uno se prepara durante el año para llegar de la mejor manera a la Copa Davis” aseguró el copiapino, quien también se refirió a las ausencias de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo: “Esta vez no tendremos a dos grandes jugadores, pero siento que el equipo está preparado. Hemos entrenador súper bien estos días”.

“En la Copa Davis pueden pasar muchas cosas. Nosotros perdimos a dos jugadores, pero Luxemburgo perdió a su número uno. Ellos también tienen buen equipo y van a jugar sin nada que perder”, agregó el tenista, quien se perfila como titular para jugar el dobles.

Por último, Matías Soto destacó el rol de Nicolás Massú como capitán del equipo. “Nico nos transmite tranquilidad, pasión, nos muestra lo que significa representar a Chile. Él nos guía con su experiencia”, concluyó.

