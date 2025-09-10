;

VIDEO. “No me saca de mi foco”: el aviso de Nicolás Massú de cara a la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo

El capitán del equipo chileno anticipó el cruce contra el conjunto europeo. Ambos elencos se enfrentarán este fin de semana en el Estadio Nacional.

Daniel Ramírez

“No me saca de mi foco”: el aviso de Nicolás Massú de cara a la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo

“No me saca de mi foco”: el aviso de Nicolás Massú de cara a la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo / Oscar Guerra

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, anticipó la serie contra Luxemburgo que se jugará entre el 13 y el 14 de septiembre en el Estadio Nacional, donde la escuadra local espera quedarse con el triunfo para clasificar al repechaje por el Grupo Mundial.

“Tuvimos mala suerte de jugar tantas veces de visita, entonces hay que aprovechar esta oportunidad de local y hay que manejar bien la presión, el saber que somos favoritos y que vamos a entrar a una cancha con 4 mil personas”, señaló el “Nico”, este miércoles, en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

Respecto al equipo de Luxemburgo, con tenistas que no están dentro del top 500 del ranking ATP, Massú fue bien claro: “Si me ponen jugadores que tienen buen ranking, o que no tienen buen ranking, no me descoloca, no me saca de mi foco, porque mi foco es estar en el Grupo Mundial y esta es la primera etapa que tenemos que ganar para pasar a la siguiente”.

Además, el extenista nacional se refirió a Cristian Garin, quien se perfile como el 1° de Chile para esta serie de Copa Davis. “Cristian ha ido mejorando, está bien, está en forma. Ayer tuvo un entrenamiento bastante largo y hoy en la tarde también entena, en un horario similar al del partido”, aseguró.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad