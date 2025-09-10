“No me saca de mi foco”: el aviso de Nicolás Massú de cara a la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo / Oscar Guerra

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, anticipó la serie contra Luxemburgo que se jugará entre el 13 y el 14 de septiembre en el Estadio Nacional, donde la escuadra local espera quedarse con el triunfo para clasificar al repechaje por el Grupo Mundial.

“Tuvimos mala suerte de jugar tantas veces de visita, entonces hay que aprovechar esta oportunidad de local y hay que manejar bien la presión, el saber que somos favoritos y que vamos a entrar a una cancha con 4 mil personas”, señaló el “Nico”, este miércoles, en conferencia de prensa.

Respecto al equipo de Luxemburgo, con tenistas que no están dentro del top 500 del ranking ATP, Massú fue bien claro: “Si me ponen jugadores que tienen buen ranking, o que no tienen buen ranking, no me descoloca, no me saca de mi foco, porque mi foco es estar en el Grupo Mundial y esta es la primera etapa que tenemos que ganar para pasar a la siguiente”.

Además, el extenista nacional se refirió a Cristian Garin, quien se perfile como el 1° de Chile para esta serie de Copa Davis. “Cristian ha ido mejorando, está bien, está en forma. Ayer tuvo un entrenamiento bastante largo y hoy en la tarde también entena, en un horario similar al del partido”, aseguró.