FOTO. ¿Volvieron? Captan a Mariela Román con Fabricio Vasconcelos tras polémico quiebre

El matrimonio entre bailarina y el exintegrante de Porto Seguro se fue cuesta abajo luego de la infidelidad del brasileño.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La entrenadora personal Mariela Román decidió responder públicamente a los comentarios que surgieron luego de que circulara una imagen donde aparecía junto a Fabricio Vasconcelos y sus hijas en el Aeropuerto de Santiago.

La foto, difundida por la periodista Cecilia Gutiérrez en redes sociales, generó especulaciones sobre una reconciliación entre ambos.

En la publicación, la periodista y panelista de Primer Plano escribió: “Fabricio y Mariela viajando juntos en familia”, mostrando a la expareja acompañada de varias maletas en la terminal aérea. Esto provocó de inmediato comentarios en torno a un posible regreso amoroso.

No obstante, la bailarina aclaró la situación a través de historias en su cuenta de Instagram, donde descartó cualquier reconciliación.

Recordemos que su separación del brasileño ocurrió tras 15 años de matrimonio, luego de la infidelidad del exintegrante de Porto Seguro con la modelo trans Agustina Cabañas.

ADN

Un viaje madre e hijas a Estados Unidos

Según explicó Mariela Román, su viaje fue exclusivamente con sus hijas al Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, y que Fabricio únicamente las acompañó al aeropuerto.

Por fin, chiquillas, después de mucho andar llegamos las tres. En Santiago de Chile inventando cosas. Si andamos las tres chiquillas, andamos con mi hermano con su familia”, señaló.

“Nos subimos a última hora y obvio que nos fue a dejar el padre de las criaturas. Lógico, pero aquí estamos las tres, y mi hermano que no sé a donde anda, porque ellos se fueron a comer hamburguesas y a nosotros no nos gustan, así que tenemos que buscar una alternativa”, añadió.

“Ha sido un viaje agotado, imagínense que salimos de allá a las 9:40 de la noche de Santiago de Chile. En el aeropuerto yo me saqué un montón de fotos. Un montón, porque siempre hay víctimas de 29 minutos en todos lados. Así que me saque un montón de fotos, se las puedo mandar si quieren“, concluyó.

