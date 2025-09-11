;

VIDEO. La reflexión de Don Carter a 52 años del golpe de Estado: “Aún hay gente que no reconoce los muertos, o los justifica”

El actor y humorista se refirió a este período histórico y detalló cómo le tocó vivir la dictadura.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

A 52 años del quiebre democrático ocurrido el 11 de septiembre de 1973, el comediante Juan Alcayaga, conocido popularmente como Don Carter, se refirió en el programa Todo va a estar bien al impacto que dejó el golpe de Estado y régimen militar encabezado por Augusto Pinochet.

Ese día, los tanques y aviones de las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio de La Moneda, terminando con el gobierno del presidente Salvador Allende e iniciando una dictadura que se extendió durante 17 años.

Dicho periodo estuvo marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y torturas.

Revisa también:

ADN

Las cifras oficiales de los organismos de verdad son contundentes. La Comisión Valech registró 40.018 víctimas de prisión política y tortura. En tanto, la Comisión Rettig documentó 1.469 detenidos desaparecidos y 3.227 ejecutados políticos.

Don Carter recordó a Víctor Jara: “Lo vi muchas veces en la escuela porque era muy normal, alcancé a ver una obra de él”

Al ser consultado por este período histórico, el humorista respondió: “Lo peor todo es que quedamos con una fisura hasta esta altura y quizás cuántos años más. Chile está dividido en dos, no podemos desconocer eso. Y lo peor de todo, es que ahora último es con una intolerancia absoluta. Si tú no eres capaz de ponerte en la calceta del otro...”.

Todavía hay gente que no reconoce que hubo muertos, que hubo torturas... O las justifican. Y no podís justificar lo injustificable”, añadió.

El humorista también relató cómo vivió esos días: “Después había el toque de queda”.

Y finalmente, recordó a Víctor Jara, a quien conoció antes de su asesinato. “Lo vi muchas veces en la escuela porque era muy normal, alcancé a ver una obra de él (...) Tú no te imaginabas jamás que iba a ser un ícono y la forma en que iba a morir, pero así mucha gente desapareció”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad