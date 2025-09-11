A 52 años del quiebre democrático ocurrido el 11 de septiembre de 1973, el comediante Juan Alcayaga, conocido popularmente como Don Carter, se refirió en el programa Todo va a estar bien al impacto que dejó el golpe de Estado y régimen militar encabezado por Augusto Pinochet.

Ese día, los tanques y aviones de las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio de La Moneda, terminando con el gobierno del presidente Salvador Allende e iniciando una dictadura que se extendió durante 17 años.

Dicho periodo estuvo marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y torturas.

Las cifras oficiales de los organismos de verdad son contundentes. La Comisión Valech registró 40.018 víctimas de prisión política y tortura. En tanto, la Comisión Rettig documentó 1.469 detenidos desaparecidos y 3.227 ejecutados políticos.

Don Carter recordó a Víctor Jara: “Lo vi muchas veces en la escuela porque era muy normal, alcancé a ver una obra de él”

Al ser consultado por este período histórico, el humorista respondió: “Lo peor todo es que quedamos con una fisura hasta esta altura y quizás cuántos años más. Chile está dividido en dos, no podemos desconocer eso. Y lo peor de todo, es que ahora último es con una intolerancia absoluta. Si tú no eres capaz de ponerte en la calceta del otro...”.

“Todavía hay gente que no reconoce que hubo muertos, que hubo torturas... O las justifican. Y no podís justificar lo injustificable”, añadió.

El humorista también relató cómo vivió esos días: “Después había el toque de queda”.

Y finalmente, recordó a Víctor Jara, a quien conoció antes de su asesinato. “Lo vi muchas veces en la escuela porque era muy normal, alcancé a ver una obra de él (...) Tú no te imaginabas jamás que iba a ser un ícono y la forma en que iba a morir, pero así mucha gente desapareció”.