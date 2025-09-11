El diputado Vlado Mirosevic anunció que acudirá a la PDI para presentar una denuncia formal por amenazas del Javier “Pastor” Soto, luego de que este instalara un ataúd junto a una fotografía del parlamentario frente a uno de los accesos al Congreso.

La imagen fue compartida por Mirosevic en sus redes sociales, donde expresó su preocupación por lo que considera una “amenaza directa”.

“No es posible que por impulsar la ley de eutanasia aparezca un ataúd con tu imagen frente al Congreso. ¿Hasta cuándo?”, escribió el diputado, quien aseguró que no es la primera vez que enfrenta actos intimidatorios de Soto.

“Hoy nuevamente presentaré en PDI una denuncia contra el pastor Soto. Ya son varias las ocasiones donde me amenaza”, agregó.

Hoy nuevamente presentaré en PDI una denuncia contra el “pastor” Soto. Ya son varias las ocasiones donde me amenaza. No es posible que por promover la ley de #Eutanasia pongan tu ataúd fuera del Congreso. ¡Hasta cuándo! pic.twitter.com/V43Y0vIpy7 — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) September 11, 2025

El hecho ocurre en un contexto de avances legislativos para el proyecto de ley de eutanasia, del cual Mirosevic ha sido uno de los principales impulsores.

Esta semana, la iniciativa logró superar la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Salud del Senado, acercándose a su tramitación en el pleno.