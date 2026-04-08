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VIDEO. Fiscalía investiga a senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco: revelan esquema de “la cuota Flores”

La acusación se remonta a octubre de 2025, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima que detallaba presuntas irregularidades.

Gonzalo Miranda

Cedida

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La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó la apertura de una investigación penal contra la actual senadora Camila Flores, tras recibir denuncias que apuntan a la comisión de delitos funcionarios, específicamente fraude al fisco en carácter reiterado.

El caso, que se mantuvo bajo estricta reserva durante meses, pone la lupa sobre el manejo de los recursos públicos destinados a su equipo parlamentario.

La acusación se remonta a octubre de 2025, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima que detallaba presuntas irregularidades administrativas y financieras cometidas mientras Flores se desempeñaba como diputada.

Debido a la gravedad de los antecedentes, la fiscalía informó oportunamente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones legales en representación del patrimonio público.

Actualmente, la causa está en manos de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), la cual ha encomendado las diligencias investigativas al departamento OS9 de Carabineros.

ADN

Fiscalía Regional de Valparaíso

“La cuota Flores”: El modus operandi

Uno de los puntos más críticos de la investigación radica en lo que excolaboradores y trabajadores del Congreso han denominado informalmente como “la cuota Flores”. Según reveló T13, este mecanismo consistiría en un pacto de sueldos donde el dinero público no llegaba íntegro a los trabajadores.

A trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la parlamentaria una parte significativa de sus sueldos en efectivo”, señala la declaración de un ex asesor incluida en el expediente.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público subrayó que la investigación se encuentra en una etapa crucial. Para garantizar el éxito de las pesquisas, la fiscalía determinó que las diligencias (que incluyen tomas de declaración a colaboradores y análisis de flujos financieros) se mantengan bajo reserva.

Hasta el momento, la senadora no ha emitido declaraciones formales sobre el avance de esta causa que hoy la mantiene bajo la mirada de la justicia especializada en anticorrupción.

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