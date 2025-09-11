Violencia armada en EE. UU.: estudiante dispara contra dos compañeros y se quita la vida en un colegio de Colorado

Un estudiante abrió fuego este miércoles en la Evergreen High School, en las afueras de Denver (Colorado), hiriendo a dos compañeros antes de dispararse a sí mismo y morir, informaron autoridades del condado de Jefferson. El ataque ocurrió cerca de las 12:30 horas, con disparos dentro y fuera del recinto.

La portavoz de la Oficina del Sheriff, Jacki Kelley, indicó que los primeros agentes hallaron al tirador cinco minutos después de llegar y que ningún policía efectuó disparos. Más de un centenar de efectivos de distintas agencias acudieron al establecimiento. La tragedia reaviva recuerdos de Columbine, en el mismo condado, donde un ataque en 1999 dejó 14 víctimas mortales.

Los dos adolescentes heridos fueron trasladados al Hospital St. Anthony; inicialmente estaban en estado crítico. Al caer la tarde, uno de ellos se encontraba estable con lesiones calificadas como leves, precisó el director de Traumatología, Brian Blackwood. No se revelaron edades ni identidades.

Tras el tiroteo, padres y apoderados se reunieron en una escuela primaria cercana para encontrarse con sus hijos. Vecinos ofrecieron refugio a estudiantes que huyeron del lugar; 18 de ellos fueron acogidos en una vivienda próxima, donde recibieron contención y primeros auxilios por shock. “Sentimos que vivimos en una pequeña burbuja. Obviamente, nadie es inmune”, dijo una madre al diario local. Las autoridades no han informado, por ahora, el motivo del ataque, señala AP News.

Estados Unidos enfrenta una crisis de control de armas y muertes por armas de fuego, donde se registran más de 400 atentados anuales.