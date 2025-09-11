;

TAILANDIA. Trabajador muere tras ser atacado por cinco leones en zoológico

La víctima, que llevaba casi 30 años trabajando en el safari, fue ayudado por visitantes, pero sin éxito.

Cristóbal Álvarez

Trabajador muere tras ser atacado por cinco leones en zoológico

Trabajador muere tras ser atacado por cinco leones en zoológico / Jacob King - PA Images

Durante este jueves, un supervisor de 58 años murió tras ser atacado por cinco leones en un safari de Tailandia, donde trabajaba hace casi tres décadas en la zona de animales salvajes.

El superintendente de la comisaría local, Niruchpol Yothamat, explicó que “los leones ya fueron encerrados en su jaula tras el incidente”. Un trabajador del recinto agregó que nunca antes habían enfrentado un episodio similar.

Visitantes que estaban en el lugar señalaron que sonaron bocinas para intentar disuadir a los animales, pero estos no reaccionaron.

Desde la ONG Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA), su vicepresidente Jason Baker lamentó lo ocurrido y advirtió que “es hora de que dejemos de tratar a los animales como animales de exhibición y los tratemos como seres que merecen libertad y respeto”.

Los zoológicos confinan a los animales salvajes en condiciones antinaturales, suprimiendo sus instintos”, cerró.

