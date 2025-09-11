Víctima fue asesinada dentro de su auto: detienen a sospechoso vinculado al crimen de empresario en Quinta Normal

Carabineros detuvo a un hombre por su presunta implicancia en el homicidio de Jaime Solanes, un empresario de 72 años que fue baleado en marzo pasado en la comuna de Quinta Normal.

El crimen ocurrió el 26 de marzo , cuando un sujeto disparó contra la víctima, quien se encontraba al interior de su vehículo a las afueras de su lugar de trabajo.

Es así que a casi seis meses de este homicidio, personal del OS-9 logró capturar a uno de los involucrados, quien es un ciudadano venezolano de 28 años con situación migratoria irregular.

Control de detención

“La detención se logra por un trabajo que hace el OS-9 de ubicarlo concretamente en Estación Central. Luego de eso, se procedió a dar cumplimiento a las órdenes de detención y de entrada y registro para efectos de lograr su captura ”, dijo el fiscal Héctor Barros.

Eso sí, no sería el autor material del crimen contra el empresario en Quinta Normal. Tras su aprehensión, pasará a control de detención durante esta tarde.