FACh expulsa a cadete tras difusión de material íntimo de una oficial con la cual él mantuvo una relación

La institución sostuvo que los hechos constituyeron conductas que “se encuentran alejadas de los principios y valores” exigibles a los cadetes “entre ellos, el honor”.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) desvinculó a un cadete de la Escuela de Especialidades tras la difusión de fotografías íntimas de una oficial con la cual él tuvo una relación sentimental.

Según lo consignado por La Tercera, en septiembre de 2024, el director de la Academia Politécnica Aeronáutica ordenó una investigación sumaria administrativa luego de la divulgación del material en la escuela.

Terminada la investigación, el cadete fue sindicado como autor de una transgresión reglamentaria y administrativa al “no haber resguardado suficientemente el material audiovisual” de su expareja.

De acuerdo a la FACh, se vulneró el valor del honor, de modo que se le aplicó una sanción disciplinaria. Luego, el Consejo de Instrucción y Disciplina de la Escuela de Aviación propuso su expulsión.

Cadete presenta recurso de protección

Ante esto, el cadete presentó un recurso de protección, señalando –entre otras cosas– que el reglamento no contiene una conducta reprochable específica, sino que obliga al sancionador ponderar en su mérito los hechos, la que debe hacerse en base a elementos objetivos y discrecionales.

En respuesta, la FACh indicó que los hechos sí constituyeron “conductas reprochables desde un punto de vista disciplinario y que se encuentran alejadas de los principios y valores que son exigibles a los cadetes de la Escuela de Aviación, entre ellos, el honor”.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección y confirmó la expulsión, sosteniendo que la institución goza de autonomía para establecer los reglamentos y protocolos a los cadetes en orden al cumplimiento de las obligaciones de conducta.

