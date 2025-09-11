;

Vendían merluza, congrio y pulpo sin acreditar origen: confirman millonaria multa para local en Vitacura

La Corte Suprema confirmó la sanción económica para la comercializadora en Santiago.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / FRANCISCO PAREDES

Esta semana la Corte Suprema confirmó una millonaria multa a una comercializadora pescado en la comuna de Vitacura, en Santiago.

Todo apuntó a Comercializadora Caleta Austral SPA, la que en enero de 2024, al ser fiscalizada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), no pudo acreditar el origen de sus productos, asunto que es exigido por ley.

Se encontraron varias especies de pescado y marisco: merluza austral, congrio dorado y pulpo. Así, se configuró una infracción.

La autoridad fijó una sanción económica de 24 UTM, vale decir poco más de $1,6 millones a la fecha. Eso sí, no se decretó el cierre del local.

Posterior al chequeo, la empresa había presentado un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, intentando revertir la condena.

Parte de lo que se alegó fue que el documento de Acreditación de Origen Legal (AOL) solo se exige al trasladar los productos, pero en este caso se trataba de una devolución del supermercado Jumbo, por lo que no había un “destino” y no correspondía exigir el AOL.

Pese a los argumentos, la Corte Suprema rechazó la petición y confirmó la amonestación hace algunas jornadas atrás.

