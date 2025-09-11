Ley de 40 horas en Chile: en esta fecha se trabajará dos horas menos que en la actualidad / AgenciaUno

El 26 de abril del año 2024 se implementó la Ley de 40 horas en Chile, una iniciativa que planteó la reducción de la jornada laboral en todo el país.

En aquella fecha se concretó la primera disminución y los empleados pasaron de 45 a 44 horas obligatorias por semana.

Eso sí, la medida obligatoria de la ley 21.561 se está aplicando con gradualidad y, por ejemplo, durante este 2025 no se descontaron más minutos.

Ley de 40 horas: la “fecha clave” de la nueva disminución

La nueva reducción en la jornada laboral será el próximo 26 de abril de 2026. En ese punto del calendario se pasará de 44 a 42 horas a la semana (-120 minutos).

Considerando que se estableció un periodo de cinco años, el tercer y último ajuste se estableció para el 26 de abril de 2028.

De todas formas, también hay que recordar que antes de la última disminución todas las empresas pueden implementar las 40 horas de forma voluntaria, sin ningún tipo de espera.

Es más, si se alcanza esa última cantidad sería posible pasar a una jornada en cuatro días de trabajo y tres de descanso (sistema 4x3), siempre que sea de mutuo acuerdo entre las partes involucradas.

Por lo demás, los cambios no implican ningún tipo de descuento en los sueldos y los empleadores que no respeten la normativa laboral se exponen a sanciones económicas por parte de la Dirección del Trabajo.

¿Y qué pasa con los honorarios? En dicho caso, como no se rige por el Código del Trabajo, no se ve afectado por la legislación.