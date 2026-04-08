Gremio de camioneros lanzan ultimátum al Gobierno y advierte paro nacional por alza de combustibles

La tensión entre el gremio del transporte y el Ejecutivo alcanzó su punto máximo esta mañana. La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) notificó formalmente al Gobierno que el sector se encuentra en estado de alerta máxima, advirtiendo que una nueva alza en el precio de los combustibles (prevista para mediados de este mes) gatillará una paralización a nivel nacional.

Tras un encuentro con el Ministro de Hacienda, la directiva de la CNTC, encabezada por su presidente Sergio Pérez, manifestó su frustración ante la falta de avances en las medidas de mitigación prometidas anteriormente.

Según el gremio, la situación de los pequeños y medianos transportistas es “extrema”, debido a la imposibilidad de traspasar las constantes alzas a las tarifas finales.

“No puede aumentar un peso más el precio de los combustibles. Eso haría completamente insostenible la operación del transporte de carga”, enfatizó Pérez de manera categórica durante la instancia.

El corazón del conflicto radica en un descalce financiero que la CNTC califica como una falla estructural en la logística nacional. El gremio expuso una realidad crítica: los transportistas deben pagar el combustible al contado y los ingresos por sus servicios llegan con desfases de hasta 90 días.

Esta dinámica obliga a los transportistas a financiar el sistema con su propio capital de trabajo, el cual se ha visto erosionado por los incrementos sucesivos.

Las tres exigencias del gremio

Para desactivar la movilización, la Confederación exige que el Gobierno cumpla de manera efectiva con los compromisos adquiridos en tres ejes fundamentales:

Mecanismos de contención: Implementar herramientas reales que frenen el impacto de las alzas en el bolsillo de los transportistas. Transparencia de mercado: Acciones concretas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar posibles irregularidades en la cadena. Actualización del ICT: Modernizar el Índice de Costos del Transporte para que refleje fielmente los gastos operativos y permita ajustes de tarifa justos frente a los generadores de carga.

El tono del Directorio Nacional de la CNTC fue tajante al cierre de la jornada. Al no contar con herramientas para el traspaso de costos y ante el retraso de las medidas gubernamentales, el gremio dejó la decisión final en manos de La Moneda.

“Si el Gobierno no cumple los compromisos asumidos y se concreta una nueva alza, el paro será inevitable”, sentenciaron. De materializarse, la movilización pondría en jaque la continuidad operacional del país y el abastecimiento de bienes básicos, en un escenario donde la paciencia de los camioneros parece haberse agotado definitivamente.