“Un mal dato”: concejala de La Pintana asegura que mercancía robada en “turbazo” era donación para un jardín infantil
“Estos tipos se equivocaron porque era ropa infantil para un jardín, íbamos a dar una donación a 100 niños”, dijo la edil.
Durante este jueves, la concejala de La Pintana, Marcela Poveda, relató el violento asalto del que fue víctima junto a su familia, cuando más de 15 delincuentes ingresaron a su vivienda en la modalidad de “turbazo”. Según denunció, los asaltantes habrían actuado por un “mal dato”.
“Yo salí corriendo al segundo piso, a mí me tiraron al suelo, a mi hijo lo encerraron en el dormitorio, a mi marido quedó abajo. Nosotros después vimos la cantidad de gente que había. Nunca supimos hasta que pasó todo”, contó la edil.
Los antisociales sustrajeron varias cajas que, según Poveda, correspondían a una donación destinada a un jardín infantil. “Era una donación que íbamos a hacer a un jardín infantil. Estos tipos se equivocaron porque era ropa infantil para un jardín, íbamos a dar una donación a 100 niños. Yo trabajo con una fundación, aparte de ser concejala, y habíamos acordado con el jardín que íbamos a llevar esta donación”.
“Sentí disparos, no sé en qué minuto, pero sí cuando iban saliendo para atacar a los chiquillos que estaban afuera, que nos estaban defendiendo. Los delincuentes dispararon a los vecinos que estaban tirando piedras a los autos y gritándoles para que se fueran. Por eso siento que esto fue más rápido, porque los vecinos se dieron cuenta. Agradecerles nada más a ellos”, dijo.
Poveda aseguró que los sujetos se equivocaron de objetivo: “Yo creo que pudo haber sido un mal dato, se equivocaron, porque además yo ando todo el día en la calle, recorro la comuna completamente, soy concejala, andamos en terreno. Por eso los vecinos, la gente que vive acá, salieron a defender. Eso lo agradezco infinitamente”.
“Yo no me voy a ir de la comuna y no voy a dejar de hacer la vida que hago porque viene una tropa de delincuentes miserables, ociosos, vagos, drogadictos, que creen que tienen derecho de meterse en nuestra vida, de robar nuestra intimidad, pero no nos van a callar, y menos ahora”, cerró.