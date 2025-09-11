;

Delincuentes llegaron en 5 autos: todo lo que se sabe del “turbazo” contra concejala de La Pintana

Al menos 16 delincuentes irrumpieron en la casa de la edil y sustrajeron especies avaluadas en más de ocho millones de pesos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

08 de septiembre de 2025/SANTIAGOFOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

08 de septiembre de 2025/SANTIAGO FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante la noche de este miércoles, una concejala de la comuna de La Pintana fue víctima de un violento asalto en su domicilio.

En concreto, hasta el lugar llegaron 16 delincuentes armados que se movilizaban en cinco vehículos y que ingresaron al inmueble de Marcela Poveda.

Revisa también:

ADN

Según la Policía de Investigaciones, los sujetos intimidaron con armas de fuego a los cuatro integrantes de la familia, todos adultos, logrando sustraer especies avaluadas en ocho millones de pesos. En medio del atraco, uno de los afectados resultó con lesiones leves.

La huida de la banda estuvo marcada por la reacción de los vecinos, quienes desde una cancha de fútbol y desde sus viviendas trataron de ahuyentar a los delincuentes con gritos y piedras.

En respuesta a la defensa de los residentes, los asaltantes efectuaron al menos once disparos de amedrentamiento antes de escapar.

El inspector Eduardo Isla, de la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI, explicó que “ante el actuar de los vecinos, huyen del lugar efectuando disparos al aire, principalmente para facilitar su escape”.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, mientras Carabineros realizó peritajes en el sitio del suceso.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad