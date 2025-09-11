Delincuentes llegaron en 5 autos: todo lo que se sabe del “turbazo” contra concejala de La Pintana

Durante la noche de este miércoles, una concejala de la comuna de La Pintana fue víctima de un violento asalto en su domicilio.

En concreto, hasta el lugar llegaron 16 delincuentes armados que se movilizaban en cinco vehículos y que ingresaron al inmueble de Marcela Poveda.

Según la Policía de Investigaciones, los sujetos intimidaron con armas de fuego a los cuatro integrantes de la familia, todos adultos, logrando sustraer especies avaluadas en ocho millones de pesos. En medio del atraco, uno de los afectados resultó con lesiones leves.

La huida de la banda estuvo marcada por la reacción de los vecinos, quienes desde una cancha de fútbol y desde sus viviendas trataron de ahuyentar a los delincuentes con gritos y piedras.

En respuesta a la defensa de los residentes, los asaltantes efectuaron al menos once disparos de amedrentamiento antes de escapar.

El inspector Eduardo Isla, de la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI, explicó que “ante el actuar de los vecinos, huyen del lugar efectuando disparos al aire, principalmente para facilitar su escape”.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, mientras Carabineros realizó peritajes en el sitio del suceso.