Muere actriz de “Juego de gemelas” y “Papá por siempre”: sufrió fuerte neumonía

Esta semana se confirmó la muerte de Polly Holliday, una veterana actriz estadounidense con una amplia carrera en cine y televisión.

Según confirmaron los medios del espectáculo, la intérprete falleció el martes en su casa en Manhattan, Nueva York. Tenía 88 años de edad.

Entre sus papeles más reconocibles aparecen Gremlins (1984), Papa por siempre (1993) y Juego de gemelas (1998).

Su agente y amigo cercano, Dennis Aspland, detalló que el deceso ocurrió después de varios años con problemas de salud y se cree que la causa fue el resultado de una neumonía.

“Holliday saltó a la fama por primera vez con su papel nominado al Emmy en la comedia Alice, en la que interpretó a Flo desde 1976 hasta 1980”, recordó People. Al menos en Estados Unidos, esa esa la producción por la que es conocida.

Por lo demás, la artista nacaida en 1937 también apareció en diversas obras de teatro. Fue nominada como mejor actriz de reparto en los Premios Tony de 1990 por Cat on a Hot Tin Roof.