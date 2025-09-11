La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó al menos cuatro muertos y 90 heridos, varios de ellos de gravedad, informaron las autoridades.

El vehículo estalló tras volcar en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, dijo la alcaldesa, Clara Brugada, en el lugar del siniestro.

“Lamentablemente, informamos que tres personas ya fallecieron”, señaló a la prensa Brugada, quien confirmó que 67 lesionados reciben atención en hospitales de la ciudad y que entre ellos hay varios niños.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a paramédicos y militares de la Guardia Nacional y la Marina, de acuerdo con la alcaldía.

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

“Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo”, declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino.

Unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas por la fiscalía.

Fuga de gas de camión cisterna en Iztapalapa-Chalco, México.



Viendo la densidad del gas y su inflamabilidad, posiblemente Gas Licuado del Petróleo (GLP).



Este gas tiene una densidad relativa al aire de 1'5 - 2, por lo que se acumula en plano inferior.pic.twitter.com/CNVsK5TQpn — DiarioTES - Javier G. Rendo (@DiarioTES) September 11, 2025