Toda la música de Mario Bros. llega a Chile con Super Symphony, un evento especial para disfrutar en familia

El concierto combina la nostalgia de la música retro de 8 bits con las melodías más recientes en una experiencia inmersiva.

José Campillay

No cabe duda de que Mario es uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos a nivel mundial, un ícono que ha acompañado a varias generaciones y que ha dejado una huella tanto en la cultura pop como en la música gamer.

Ahora, los fanáticos chilenos tendrán la oportunidad de disfrutar de Super Symphony, un espectáculo sinfónico que celebra los 40 años del fontanero más famoso del mundo.

La experiencia llegará a Santiago para rendir homenaje a la evolución musical y gráfica de Mario Bors. a lo largo de las décadas.

La agrupación The Geek Orchestra, bajo la dirección del maestro José Aranda Riveros, interpretará los momentos más memorables de las bandas sonoras de los videojuegos de Mario.

Con 50 músicos en escena, el show combina la nostalgia de la música retro de 8 bits con las melodías más recientes, creando un viaje sonoro único, acompañado de un montaje audiovisual que incluye una gran pantalla LED para vivir una experiencia inmersiva.

Detalles del show

La cita es el próximo domingo 12 de octubre en el Teatro Teletón, ubicado en Mario Kreutzberger 1531, Santiago, Región Metropolitana.

La apertura de las puertas será a las 16:00 horas, con el inicio del concierto fijado para las 17:00 horas. Tiene una duración aproximada de 2 horas.

Las entradas ya están a la venta en Eventrid.

