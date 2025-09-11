;

Bierfest Oktober 2025: Conoce todo sobre la gran fiesta que llegará al Parque Padre Hurtado

El evento ofrece música en vivo, cultura y sabores para toda la familia.

José Campillay

Bierfest Oktober 2025: Conoce todo sobre la gran fiesta que llegará al Parque Padre Hurtado

El próximo sábado 4 de octubre, el Parque Padre Hurtado en La Reina se convertirá en el epicentro de una de las celebraciones cerveceras más esperadas del país: Bierfest Oktober 2025.

La tradicional fiesta, que cumple más de dos décadas en Chile, promete una jornada llena de música, cultura y sabores para toda la familia.

Una vez más, la música en vivo será uno de los grandes atractivos del evento. Bandas nacionales de renombre como Kuervos del Sur, Sinergia, Los Mox!, Camiseta 22, Los Tetas, Saiko y La Combo Tortuga animarán el festival, ofreciendo shows que mezclan distintos estilos y décadas de trayectoria.

En paralelo, Bierfest Oktober no solo es música y cerveza: el festival está pensado como una actividad para toda la familia. Los menores de 10 años tienen ingreso gratuito presentando su cédula de identidad, mientras que los adultos pueden acceder hasta las 20:00 horas.

Revisa también:

ADN

Las entradas están disponibles en Ticketplus, con precios que van desde $17.000 hasta $25.000 (más cargo por servicio), y también se podrán adquirir directamente en las puertas del parque.

Desde hace más de veinte años, Bierfest se ha consolidado como un referente cultural en Latinoamérica, destacando por su compromiso con la sustentabilidad, la promoción del consumo responsable y la difusión de la cultura cervecera.

La edición 2025 espera llenar el Parque Padre Hurtado, ofreciendo a sus asistentes la combinación perfecta de buena música, cerveza de calidad y actividades al aire libre.

Con esta nueva versión, Bierfest Oktober reafirma su legado y sigue posicionándose como un encuentro imperdible para los amantes de la cerveza y la cultura chilena.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad