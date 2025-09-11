Bierfest Oktober 2025: Conoce todo sobre la gran fiesta que llegará al Parque Padre Hurtado

El próximo sábado 4 de octubre, el Parque Padre Hurtado en La Reina se convertirá en el epicentro de una de las celebraciones cerveceras más esperadas del país: Bierfest Oktober 2025.

La tradicional fiesta, que cumple más de dos décadas en Chile, promete una jornada llena de música, cultura y sabores para toda la familia.

Una vez más, la música en vivo será uno de los grandes atractivos del evento. Bandas nacionales de renombre como Kuervos del Sur, Sinergia, Los Mox!, Camiseta 22, Los Tetas, Saiko y La Combo Tortuga animarán el festival, ofreciendo shows que mezclan distintos estilos y décadas de trayectoria.

En paralelo, Bierfest Oktober no solo es música y cerveza: el festival está pensado como una actividad para toda la familia. Los menores de 10 años tienen ingreso gratuito presentando su cédula de identidad, mientras que los adultos pueden acceder hasta las 20:00 horas.

Las entradas están disponibles en Ticketplus, con precios que van desde $17.000 hasta $25.000 (más cargo por servicio), y también se podrán adquirir directamente en las puertas del parque.

Desde hace más de veinte años, Bierfest se ha consolidado como un referente cultural en Latinoamérica, destacando por su compromiso con la sustentabilidad, la promoción del consumo responsable y la difusión de la cultura cervecera.

La edición 2025 espera llenar el Parque Padre Hurtado, ofreciendo a sus asistentes la combinación perfecta de buena música, cerveza de calidad y actividades al aire libre.

Con esta nueva versión, Bierfest Oktober reafirma su legado y sigue posicionándose como un encuentro imperdible para los amantes de la cerveza y la cultura chilena.