Peacemaker llega nuevamente a los videojuegos con una participación especial

El pasado 21 de agosto se estrenó la tan esperada segunda temporada de Peacemaker, una de las series más icónicas de DC Studios en los últimos años.

El personaje interpretado por John Cena ha sabido cautivar al público y tiene un impacto considerable en la industria del entretenimiento.

Su popularidad se ha visto reflejada, entre otras cosas, por su inclusión en destacados títulos gamer como Mortal Kombat 1.

Ahora, el pacificador llegará a otra franquicia de renombre dentro del mundo de los videojuegos, con una nueva adaptación que lleva el aspecto de Cena a una animación especial.

De manera concreta, el personaje de DC aterrizará nada más y nada menos que en Fortnite, marcando una nueva colaboración de la firma de cómics con el título de Epic Games.

A pesar de que hasta el momento no ha habido un anuncio oficial, comenzaron a circular diversas imágenes de la skin con sus detalles principales.

De igual manera, diferentes insiders de renombre sostienen que Christopher Smith podría llegar al juego durante estos próximos días (entre el 10 y 12 de septiembre).

A continuación te dejamos el detalle y las imágenes filtradas de Peacemaker en Fortnite:

Aspectos y recursos

De acuerdo con el material compartido en redes sociales, la skin incluirá distintas variantes: tres opciones de casco o la posibilidad de jugar mostrando el rostro de John Cena. Además, el paquete contará con:

Eagly , el inseparable compañero del antihéroe, como mochila retro.

, el inseparable compañero del antihéroe, como mochila retro. Peacemaker’s Shield , que funcionará como pico.

, que funcionará como pico. Un envoltorio temático con los colores característicos del personaje.

con los colores característicos del personaje. Dos emotes exclusivos.

Uno de ellos, Eat Peace, incorpora el símbolo del personaje en gran formato, mientras que el segundo reproduce la icónica coreografía de la introducción de la temporada 2 de la serie, con la canción Oh Lord de Foxy Shazam de fondo.

Ampliar

Fortnite Peacemaker Skin Giveaway 🎁



To Enter:

❤️♻️ LIKE & RETWEET

📲 FOLLOW @FortniteFNLK @braniyt

🛑 SUBSCRIBE https://t.co/0sQIWlvoWt

🎙️JOIN DISCORD https://t.co/WdRCsdV8FY

✅ COMMENT “DONE”



GIFTING IT WHEN IT COMES OUT ITEM SHOP‼️



USE CODE ‘FNLK’ #ad pic.twitter.com/hMywDNZkAy — Fortnite Leaks 🕜 (@FortniteFNLK) September 10, 2025