Sueños lúcidos: cómo controlar lo que haces mientras duermes, según la ciencia

Diversos psicólogos y especialistas en sueño detallaron los métodos para ser consciente y dirigir lo que ocurre en tus sueños.

Javiera Rivera

Sueños lúcidos: cómo controlar lo que haces mientras duermes, según la ciencia

Sueños lúcidos: cómo controlar lo que haces mientras duermes, según la ciencia / Eugene Mymrin

La posibilidad de volar, recorrer océanos o incluso decidir el rumbo de una historia fantástica mientras dormimos no es solo parte de la imaginación: se trata de los llamados sueños lúcidos.

De acuerdo con la BBC, los sueños lúcidos son aquellos en los que la persona es consciente de que está soñando y, en algunos casos, logra tomar control sobre lo que ocurre en su subconsciente.

Una práctica estudiada desde hace décadas

Los primeros registros sobre este fenómeno aparecen a inicios del siglo XX, cuando la británica Mary Arnold-Forster escribió sobre la capacidad de guiar lo que ocurre durante el descanso.

Por su parte, el psicólogo social Ian Wallace explicó a la BBC que la clave está en reconocer señales que nos advierten de que estamos soñando:

“Busca algo que te dé alguna pista de que esto es un sueño, como algo fuera de contexto o que te parezca raro”, señaló.

Consejos para intentar tener sueños lúcidos

Según Wallace, existen algunas prácticas que pueden aumentar las probabilidades de experimentarlos:

  • Repetir frases antes de dormir, como “Estoy en control de mis sueños”.
  • Despertar durante la fase REM y volver a dormir para aumentar la consciencia.
  • Meditar con frecuencia para entrenar la mente.
  • Llevar un diario de sueños, registrando detalles y emociones para reconocer patrones.

Los sueños lúcidos siguen despertando fascinación entre quienes buscan ir más allá del descanso y explorar los límites de la mente mientras duermen.

