“En el peor de los casos puede producirse un incendio”: Sernac pide revisar estas camionetas en Chile por riesgo de seguridad

Según comunicó el organismo, se trata de vehículos comercializados entre el 2022 y el 2025 en nuestro país.

Sebastián Escares

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó acerca de una nueva alerta de seguridad para un modelo de camionetas en Chile.

Según lo comunicado por el organismo, el vehículo deberá ir a revisión por el riesgo que implica para la seguridad de los conductores.

¿Qué modelo de camioneta debe ir a revisión en Chile?

En detalle, desde Stellantis Chile S.A. informaron al Sernac sobre una alerta de seguridad para las camionetas Peugeot Landtrek, comercializadas entre los años 2022 y el 2025 en nuestro país.

ADN

¿La razón? Radica en un posible “desgaste del mazo de cables central por interferencia con el soporte del panel de instrumentos debido a un layout irregular", detallan desde el organismo.

Producto del desperfecto, el Sernac apuntó a que “en el peor de los casos, esto puede producirse un incendio y un posible despliegue espontáneo del airbag lateral y/o de ventana del lado del pasajero”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac realizó un llamado a que los consumidores verifiquen si es que su vehículo se encuentra afecto a la campaña, a través del listado de N° de Chasis o VIN’s adjuntos en el sitio web (disponible aquí).

De ser el caso, los afectados deben coordinar una cita previa y asistir al Punto de servicio autorizado Peugeot para realizar la reparación de la camioneta.

A continuación los puntos de contacto e información:

  • Teléfono/Call Center: 800 210 110
  • Correo electrónico: contactopeugeotcl@latam.stellantis.com
  • Sitio web: www.peugeot.cl
  • Formulario de Contacto: https://crmfcalatam.my.site.com/psachile/s/home-peugeot/formulario-peugeot
  • Red de concesionarios: https://peugeot.in-touch.cl/cliente/

