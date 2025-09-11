;

VENEZUELA. Querido actor de teleseries muere a los 82 años tras dura batalla contra el cáncer: “Tu amor queda como una huella imborrable”

La noticia se dio a conocer por medio de la hija del artista en redes sociales.

Sebastián Escares

Este miércoles 11 de septiembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de un actor de época para las teleseries latinoamericanas.

Se trata de Eduardo Serrano, destacado actor venezolano que perdió la vida a sus 82 años tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

El actor participó en conocidas teleseries, tales como: “La Fan”, “El rostro de la venganza”, “Si me miran tus ojos”, “Decisiones”, “El cuerpo del deseo”, entre otras.

Tras haberse dado a conocer la noticia, la hija de Serrano, Magaly Serrano, despidió al actor con un sentido mensaje que fue compartido a través de sus redes sociales.

Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida. Fuiste el mejor hijo y hermano: obediente, entregado, amoroso y respetuoso. Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición. Y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda”, expresó la hija del actor.

En esa misma línea, la venezolana destacó que Eduardo Serrano fue “el mejor padre que pueda existir para todos sus hijos, todos, soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad”.

Por último, la hija del artista confesó que “te voy a extrañar. Dios solo sabe cuánto. Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo, mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato. Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura”.

