Actriz chilena Anita Reeves revela que renunció a su última teleserie porque le “estaban faltando el respeto”

La última participación televisiva de Anita Reeves en una teleserie fue en Wena Profe, producción de TVN emitida en 2017. Desde entonces, la reconocida actriz ha enfocado su carrera en el teatro y la docencia, alejándose del drama en la pantalla chica.

En conversación con el pódcast Más de Ti, la intérprete nacional habló por primera vez con profundidad sobre su paso por Wena Profe, teleserie protagonizada por Mane Swett y Marcelo Alonso, cuya trama se centraba en la vida de un músico convertido en profesor.

Pese a que Anita Reeves tuvo una extensa y exitosa trayectoria en TVN con producciones como Sucupira, Aquelarre y Amores de Mercado, su experiencia en esta última no fue satisfactoria.

“Yo me fui de esa teleserie, quise irme porque encontré que me estaban faltando el respeto. Yo amo mi profesión, respeto mi profesión”, expresó la actriz, recordando que el desarrollo de su personaje fue cambiando a medida que bajaba el rating.

“Resulta que lo que a mí me habían pintado cómo iba a ser el personaje varió, porque le fue muy mal a la teleserie, entonces con la inteligencia o la poca inteligencia que tenía la gente que estaba manejando este cuento, empezaron a darle más importancia a la gente joven”, detalló.

El cambio en Wena Profe que provocó la molestia de Anita Reeves

La intérprete recordó que “cuando resultó que mi personaje no tenía historia y se transformó en una señora que iba a ver a su nieta a tocar rock o a escuchar rock, dije, ‘no, no, no, no, no tengo personaje a desarrollar, no tiene sentido’. Y me fui, preferí irme”.

Finalmente, Anita Reeves expresó: “Hay gente que se hubiese quedado, porque por supuesto que era una plata mensual. Pero no todo es plata, hay algo muy importante que es respetarse a uno mismo”.

“Cuando hablamos de la dignidad, esto también significa dignidad. No dejarse pasar a llevar. Si yo tengo un objetivo claro y lo quiero cumplir y hay alguien que me pone cortapisas, pues yo me voy, me alejo, gentilmente, decentemente, como una girl lady, pero me alejo, prefiero no entrar ahí”, cerró.