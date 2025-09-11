Nueva filtración en Universal puede entregar una pista clave sobre la nueva película de “Super Mario”

En 2023 se estrenó Super Mario Bros.: La película, un título que alcanzó grandes niveles de éxito, recaudando más de $1.360 millones de dólares en taquilla.

Pero más allá del éxito económico, marcó un precedente para las adaptaciones cinematográficas de Nintendo y manteniendo expectantes a los fanáticos.

Bajo este escenario, junto a la confirmación de una secuela de la historia, se ha especulado bastante sobre lo que podremos ver en la nueva película del fontanero y sus amigos.

Ahora, tras un largo tiempo de incertidumbre y mucha intriga, una reciente filtración podría haber revelado un aspecto clave en torno al proyecto.

De manera concreta, se dio a conocer que Universal registró nombres de dominio relacionados a Super Mario Galaxy, todo bajo el concepto de “movie”.

Así, comenzó a especularse (a falta de confirmación oficial) que la nueva entrega cinematográfica estaría basada en el popular videojuego lanzado originalmente en 2007.

Aunque Nintendo, Illumination ni Universal todavía no se referten al tema, las filtraciones no han tardado en alimentar diversas teorías entre los fanáticos.

La elección de Galaxy no sería descabellada, ya que el juego de Wii es uno de los que más historia ha ofrecido en toda la saga de Mario, con la aparición de personajes como Rosalina y los Lumas, criaturas que ya hicieron una breve aparición en la primera película animada.

De confirmarse, la trama llevaría a Mario y sus amigos fuera del Reino Champiñón, hacia un viaje espacial que ampliaría enormemente las posibilidades visuales y narrativas de la cinta.

Por ahora, nada de esto ha sido confirmado oficialmente. Lo único seguro es que Aaron Horvath y Michael Jelenic volverán a dirigir, con Matthew Fogel a cargo del guion, y que la cinta llegará a los cines en abril de 2026.

Hasta entonces, solo resta esperar próximos anuncios de Nintendo o Illumination. De todas formas, es muy probable que durante las próximas horas llegue más información.

Esto, debido a que ya está agendado un nuevo Nintendo Direct para este viernes 12 de septiembre, donde además de noticias sobre videojuegos para Nintendo Switch 2, se espera que lleguen novedades sobre la próxima película de Mario.