“No pueden ser más cara dura”: Argentina denunció feroz estafa en el Sky Costanera en Santiago

Un grupo de turistas de Argentina, de paso por Chile, vivió un desagradable momento al visitar el mirador Sky Costanera, una de las grandes atracciones de la ciudad de Santiago.

De hecho, todo quedó registrado en un video, publicado en TikTok, que ya supera el medio millón de visitas.

“Nos cobraron y nos hicieron subir como si nada, para NO VER NADA”, describió @micsdeviaje.

“La gente de la organización no nos avisó nada”, relató la mujer mientras mostraba que por los ventanas del recinto la vista era completamente blanca producto de las condiciones climáticas.

Al apuntar con un dedo recalcó: “Todo eso es la ciudad de Santiago de Chile y no se ve absolutamente nada. O sea, no pueden ser más cara dura”.

“Además, cuando pedimos el reintegro apenas llegamos arriba nos respondieron: ‘es su culpa por no chequear el clima’”, continuó la creadora de contenido.

El sitio web del panorama santiaguino sí tiene una pequeña advertencia para los que están interesados en asistir. "Te invitamos a revisar el clima antes de planificar tu visita a mirador Sky Costanera", se puede leer en el portal.

La publicación desató una serie de reacciones. “Si al Sky no le importó, imagínate a nosotros”, “Amiga, ¿y no se te ocurrió mirar el cielo?" y “Si hay internet para subir esto, probablemente había internet para ver el clima desde el celular, o simplemente mirar la torre”, se lee en la caja de comentarios.

Revisa el video a continuación: