;

“No pueden ser más cara dura”: Argentina denunció feroz estafa en el Sky Costanera en Santiago

Según la mujer, aunque se quejó, no la tomaron en cuenta.

Javier Méndez

“No pueden ser más cara dura”: Argentina denunció feroz estafa en el Sky Costanera en Santiago

Un grupo de turistas de Argentina, de paso por Chile, vivió un desagradable momento al visitar el mirador Sky Costanera, una de las grandes atracciones de la ciudad de Santiago.

De hecho, todo quedó registrado en un video, publicado en TikTok, que ya supera el medio millón de visitas.

“Nos cobraron y nos hicieron subir como si nada, para NO VER NADA”, describió @micsdeviaje.

“La gente de la organización no nos avisó nada”, relató la mujer mientras mostraba que por los ventanas del recinto la vista era completamente blanca producto de las condiciones climáticas.

Revisa también:

ADN

Al apuntar con un dedo recalcó: “Todo eso es la ciudad de Santiago de Chile y no se ve absolutamente nada. O sea, no pueden ser más cara dura”.

“Además, cuando pedimos el reintegro apenas llegamos arriba nos respondieron: ‘es su culpa por no chequear el clima’”, continuó la creadora de contenido.

El sitio web del panorama santiaguino sí tiene una pequeña advertencia para los que están interesados en asistir. "Te invitamos a revisar el clima antes de planificar tu visita a mirador Sky Costanera", se puede leer en el portal.

La publicación desató una serie de reacciones. “Si al Sky no le importó, imagínate a nosotros”, “Amiga, ¿y no se te ocurrió mirar el cielo?" y “Si hay internet para subir esto, probablemente había internet para ver el clima desde el celular, o simplemente mirar la torre”, se lee en la caja de comentarios.

Revisa el video a continuación:

@micsdeviaje

Y además cuando pedimos el reintegro apenas llegamos arriba nos respondieron “es su culpa por no chequear el clima” #costaneracenter #chile #skycostanera #santiagochile #miradorchile

♬ sonido original - Mics de Viaje✈️

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad