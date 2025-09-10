;

Muere Stuart Craig, parte de las películas de Harry Potter y ganador del premio Oscar

“Vivirá en nuestros corazones para siempre”, señaló su familia al comunicar la noticia.

Javier Méndez

El mundo mágico de Harry Potter está de luto. Esta semana se confirmó la muerte Stuart Craig, diseñador de producción y ganador del premio Oscar por sus labores detrás de la pantalla.

El artista, que también fue parte de producciones como El hombre elefante, El paciente inglés y Animales Fantásticos, tenía 83 años de edad.

Según confirmó su familia al medio The Guardian, el hombre falleció pacíficamente en su casa el pasado domingo 7 de septiembre, después de enfrentar durante 14 años la enfermedad de Parkinson.

“Nuestro amado esposo y padre, profundamente querido y respetado, no solo era conocido por su talento sino también por su amabilidad y nos conmueve saber cuántas vidas tocó. Vivirá en nuestros corazones para siempre", describieron sus cercanos.

Durante su carrera participó en grandes producciones británicas y de Estados Unidos. El premio de la Academia lo obtuvo en tres ocasiones por sus labores en la dirección de Arte de Gandhi, Relaciones peligrosas y El paciente inglés. En total, recibió ocho nominaciones en la instancia que históricamente se ha celebrado en Los Angeles.

Stuart Craig fue uno de los mejores diseñadores de producción que trabajó en el cine (...) También tenía la extraordinaria habilidad de sacar lo mejor de todos los que lo rodeaban”, definió David Heyman, productor de la serie del joven mago que está actualmente en desarrollo.

“Stuart era un querido amigo y colega: era un gigante en nuestra industria, elegante, talentoso, obstinado y siempre nutriendo y apoyando a los talentos emergentes del diseño”, añadió David Yates, realizador que estuvo a la cabeza de las últimas cuatro películas de Harry Potter.

VALERIE MACON

