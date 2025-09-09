Alexis Sánchez responde dichos de Lamine Yamal por su fichaje en Sevilla y vuelve a dejar en duda un posible regreso al fútbol chileno

Este martes, Alexis Sánchez brindó su primera conferencia de prensa como jugador del Sevilla. De entrada, el delantero chileno abordó sus primeros días en el elenco blanquirrojo y destacó la madurez con la cual regresa al fútbol español.

“Los primeros días han sido intensos y lindos, con entrenamientos, exámenes, viajes, lo normal de cuando llegas a un nuevo club. Estoy con ganas de jugar en este campo, ver a la afición y darle una alegría. El ambiente del grupo está muy bueno. Creo que este año va a ser lindo”, partió señalando el tocopillano.

“Sevilla se encontrará con un Alexis más maduro, que decide los tiempos. Cuando estaba en el Barcelona corría de aquí para allá, no entendía tanto el fútbol, pero tenía otros jugadores, otro ambiente. Ahora estoy más maduro y esa madurez quiero que se refleje en los más jóvenes del plantel”, aseguró el atacante nacional.

Además, Sánchez le respondió a quienes dudan de su capacidad física por tener 36 años. “Cada vez que pasa el tiempo, más fácil veo el fútbol. Para mí, la edad no es un problema. La experiencia y el profesionalismo te pueden hacer llegar muy lejos. Hay jugadores que tienen cierta edad y corren más que un chico de 20 años”, sostuvo.

En la misma línea, el ex Udinese agregó: “Me estoy preparando bastante bien para estar como un chico de 20 años físicamente, esa es mi mentalidad. La edad es un número y tengo que demostrarlo”.

Fútbol chileno, Manuel Pellegrini y Lamine Yamal

Por otro lado, al “Niño Maravilla” le preguntaron si se plantea regresar al fútbol chileno en un futuro, a lo cual respondió: “¿Si voy a volver a Chile? Ahora estoy enfocado en Sevilla, en prepararme físicamente, en estar al mil, en exigirle a mis compañeros, tratar de ayudarlos y darle una alegría a la gente, eso es lo que vengo a hacer”.

También le consultaron por Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, el archirrival del Sevilla. “Pellegrini es un señor del fútbol. Tuve la oportunidad de hablar con él cuando fue a un entrenamiento de la selección chilena. Tiene todo mi respeto”, afirmó el tocopillano.

Por último, Alexis Sánchez reaccionó a los dichos de Lamine Yamal, figura del Barcelona, quien hace unos días comentó: “Siempre me ha gustado el cierre de mercado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez a Sevilla”.

“Lamine sabe que soy bueno para el fútbol”, contestó el chileno entre risas. Luego, añadió: “Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes”.