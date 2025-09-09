Hay más de $1.416 millones a repartir: revisa si tienes saldo a favor en una caja de compensación en Chile / Rafael de Matos Carvalho ( rmcarvalhobsb )

Esta semana Cajas de Chile A.G., una asociación gremial que reúne a las cuatro cajas de compensación que existen, dio a conocer el monto global de los saldos de créditos sociales que tienen a favor los afiliados y las empresas.

En específico, hay $1.416.418.403 a repartir y 25.595 acreedores que pueden cobrar el dinero en efectivo. Todo esto considerando a las entidades Los Andes, Los Héroes, 18 y La Araucana.

El dinero pertenece derechamente a las personas, no a las cajas, y debe estar disponible para ser devuelto tan pronto como sean solicitado, con plazo máximo de tres días. De hecho, el procedimiento está regulado por la Superintendencia de Seguridad Social.

“Los saldos a favor se generan mayoritariamente durante el periodo de vigencia del crédito y se pueden ocasionar por error del empleador al enterar la cuota en el descuento por planilla”, explicó a LUN Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile.

“También por ajuste operacionales del crédito, como los derivados en un proceso de renegociación”, planteó el cabecilla.

Consulta con RUT: ¿Cómo cobrar saldos a favor en una caja de compensación?

Para simplificar el proceso, Cajas de Chile tiene una herramienta online que consolida la información de dinero pendiente en una sola plataforma.

En principio se debe ingresar a www.cajasdechile.cl y hacer clic en el banner de “Saldos a favor”, una vez dentro se debe ingresar el RUT para luego pinchar en “Consultar mi saldo”.

Tras una revisión, el sitio mostrará el resultado e incluso entregará la posibilidad de comenzar con el trámite directamente en la caja involucrada. Eso sí, la plataforma resguarda la información persona y no revela ningún monto exacto.

Según datos de la Suseso, existen más de 13 mil personas o empresas con montos de hasta $30.000. En uno de los segmentos más altos, hay 198 afiliados con saldos sobre $500.001.