Isabel Allende reaparece en La Moneda en los 52 años del Golpe de Estado

la ex senadora PS se había ausentado de actividades públics desde que fue destituida de su cargo par ala fallida compra/venta de la casa de Salvador Allende.

Mario Vergara

28 DE OCTUBRE DE 2019/VALPARAISOLa senadora Isabel Allende ,durante la sesión especial del Senado en el Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO

La exsenadora Isabel Allende hizo este miércoles su primera aparición pública tras el fallo del Tribunal Constitucional que puso fin anticipado a su carrera en el Congreso, luego de tres décadas de trayectoria. Llegó hasta el Palacio de La Moneda para acompañar al Presidente Gabriel Boric en la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado.

Allende ingresó al Patio de Los Naranjos del brazo del Mandatario, quien destacó su presencia durante el discurso oficial. “Hoy es un día de recuerdos, de memoria, de esperanza, de futuro, de justicia, y valoro enormemente lo que ha hecho el Presidente en este acto”, dijo la exparlamentaria en un breve diálogo con la prensa.

La exsenadora—hija del expresidente Salvador Allende—se convierte así en uno de los rostros simbólicos de la jornada, marcada por llamados a la memoria y a la defensa de la democracia, en medio del debate público sobre verdad y reparación.

En paralelo, la exministra de Defensa y sobrina de Isabel, Maya Fernández, encabezó un acto en el Cementerio General, donde reposan los restos de Salvador Allende. Allí, junto a las Juventudes Socialistas, entregó un discurso y participó de una ofrenda floral, mientras optó por no asistir a la ceremonia en La Moneda.

