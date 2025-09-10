;

Senado aprueba alza de requisitos para que extranjeros voten en Chile

El proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, si se aprueba sin cambios, quedará listo para su promulgación.

Mario Vergara

22 DE OCTUBRE DE 2020/SANTIAGO El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, junto a los ministros secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y el secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, entrega detalles de la implementación del voto en el exterior, así como el protocolo y proceso que deberán cumplir los chilenos que voten en el extranjero, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago. FOTO: AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

La Sala del Senado dio un respaldo unánime de los presentes a la reforma constitucional que endurece las condiciones para que personas extranjeras puedan sufragar en Chile.

La iniciativa, ingresada el martes y despachada tras dos sesiones de la Comisión de Constitución, pasa ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite.

Qué cambia

  • Residencia exigida: se eleva de 5 a 10 años el período ininterrumpido de avecindamiento para acceder al derecho a voto.
  • Desde cuándo corre el plazo: solo contará desde la obtención de la residencia definitiva.
  • Salidas del país: se regula el tiempo de ausencias permitido durante el avecindamiento sin que este se interrumpa.
  • Entrada en vigencia: las modificaciones regirán desde 2026 y no se aplicarán a las elecciones de este año.
  • Multa por no votar (disposición agregada): antes de que la reforma entre en vigor, una ley deberá establecer sanciones por incumplimiento del deber de sufragio.

El debate

Hubo consenso en endurecer requisitos, pero varias intervenciones plantearon discutir en una ley futura acotar la participación de extranjeros a elecciones municipales y regionales, por criterios de reciprocidad comparada.

Durante la discusión también se cruzó con el proyecto ya aprobado por la Sala que repone las multas por no votar, considerado por senadores como un “estándar mínimo” del voto obligatorio.

Lo que sigue

El proyecto continuará su tramitación en la Cámara Baja. Si se aprueba sin cambios, quedará listo para su promulgación; si hay modificaciones, deberá volver al Senado. En paralelo, el Ejecutivo y el Congreso deberán definir por ley los detalles de las multas y la regulación fina de ausencias del país durante el período de residencia exigido.

