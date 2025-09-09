;

Exjefa de cabina de la FACh se defiende desde la cárcel por caso “narcovuelo”: “Caímos en manos sucias, sin escrúpulos”

Fernanda Rebolledo, mediante una carta, asegura su inocencia y acusa engaño dentro de la institución.

Martín Neut

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

María Fernanda Rebolledo, exjefa de cabina de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), se pronunció desde la cárcel de mujeres de San Miguel, donde lleva más de 60 días en prisión preventiva por su vinculación al caso del “narcoavión”, que involucró cuatro kilos de ketamina en un vuelo institucional.

En una carta a su familia y amigos, Rebolledo insistió en su inocencia y la de Rodrigo Silva, mecánico detenido junto a ella: “Caímos en manos sucias, sin escrúpulos”, dice el escrito.

Revisa también:

ADN

“Confié en una persona incapaz de poder hacer algo así. Y así mismo, confío plenamente en que Rodrigo Silva tampoco pensó que alguien pudiera engañarnos de esa forma”, dice para complementar la carta, según Mega.

“Me tocó estar en el momento y lugar equivocado”

Sobre su experiencia en el vuelo, añadió: “Lamentablemente me tocó estar en el momento y lugar equivocado, donde simplemente hicimos un acto de camaradería”.

“Nuestro himno dice: ‘Camaradas en la vida y en la muerte’. Y aunque no conozco a Rodrigo más allá de los minutos que interactué con él, tengo la convicción y certeza de que ambos somos personas de bien, inocentes”, escribió.

Finalmente, hizo un llamado a la justicia: “Cuando la justicia llega tarde, entonces ya no es justicia”, y su defensa solicitó revocar la prisión preventiva, argumentando falta de antecedentes que la vinculen directamente con el transporte de drogas.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad