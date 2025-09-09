Exjefa de cabina de la FACh se defiende desde la cárcel por caso “narcovuelo”: “Caímos en manos sucias, sin escrúpulos”

María Fernanda Rebolledo, exjefa de cabina de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), se pronunció desde la cárcel de mujeres de San Miguel, donde lleva más de 60 días en prisión preventiva por su vinculación al caso del “narcoavión”, que involucró cuatro kilos de ketamina en un vuelo institucional.

En una carta a su familia y amigos, Rebolledo insistió en su inocencia y la de Rodrigo Silva, mecánico detenido junto a ella: “Caímos en manos sucias, sin escrúpulos”, dice el escrito.

“Confié en una persona incapaz de poder hacer algo así. Y así mismo, confío plenamente en que Rodrigo Silva tampoco pensó que alguien pudiera engañarnos de esa forma”, dice para complementar la carta, según Mega.

“Me tocó estar en el momento y lugar equivocado”

Sobre su experiencia en el vuelo, añadió: “Lamentablemente me tocó estar en el momento y lugar equivocado, donde simplemente hicimos un acto de camaradería”.

“Nuestro himno dice: ‘Camaradas en la vida y en la muerte’. Y aunque no conozco a Rodrigo más allá de los minutos que interactué con él, tengo la convicción y certeza de que ambos somos personas de bien, inocentes”, escribió.

Finalmente, hizo un llamado a la justicia: “Cuando la justicia llega tarde, entonces ya no es justicia”, y su defensa solicitó revocar la prisión preventiva, argumentando falta de antecedentes que la vinculen directamente con el transporte de drogas.