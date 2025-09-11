El emotivo mensaje con el que Rafael Cavada confirmó el término de su relación

El periodista de Chilevisión, Rafael Cavada, sorprendió este jueves al anunciar públicamente el término de su relación con la filósofa y académica de la Universidad de Chile, Diana Aurenque.

A través de una publicación en Instagram, el comunicador compartió un sentido mensaje en el que explicó que la decisión fue conversada y consensuada entre ambos.

En su mensaje, Cavada recordó el apoyo que recibió de Aurenque en uno de los periodos más complejos de su vida, tras enfrentar una denuncia de violencia intrafamiliar de la que resultó sobreseído.

“Ha sido un periodo durísimo. Tu respaldo fue esencial, desde el principio, en medio de acusaciones infundadas, agresiones sin base en las redes, inestabilidad laboral y mucha incertidumbre”, señaló.

El periodista explicó que los problemas personales que ha debido enfrentar comenzaron a afectar a su pareja, lo que motivó la separación.

“Hoy tu sonrisa es más esquiva y no quiero que siga así. No es justo que toda esta carga —que debo resolver yo— termine sobre tus hombros”, expresó.

Una separación en buenos términos

En el mismo texto, Cavada recalcó que la decisión responde a un acto de responsabilidad afectiva.

“No mereces este camino sin fin, apoyando a alguien atrapado en situaciones insostenibles, y en un larguísimo proceso en manos de una justicia bien intencionada, pero torpe y muchas veces sorda e indiferente”, reflexionó.

Pese al quiebre, el rostro de Chilevisión aseguró que la relación con Aurenque seguirá marcada por el cariño y el compromiso compartido: “La responsabilidad afectiva no se extingue. Seguiremos siendo familia”, concluyó.

Por su parte, Aurenque respondió en la misma publicación con un mensaje breve pero significativo: “Siempre familia, aguante”.