;

Está en su recta final: revelan cuándo terminará “Los Casablanca”, la teleserie nocturna de Mega

La producción se encuentra en emisión desde el año pasado.

Alejandro Basulto

Mega

Mega

Encontrándose en su recta final, teleserie nocturna Los Casablanca ya tiene fecha estimada para su desenlace.

La historia protagonizada por Francisco Melo, Francisco Reyes y Sigrid Alegría ha mantenido a la audiencia pendiente de cada giro.

Su argumento presenta a Iván Casablanca (Melo), quien regresa tras dos décadas de ausencia con el objetivo de despojar de su fortuna a su hermano Raimundo (Reyes).

Revisa también:

ADN

Para ello cuenta con Miranda Infante (Alegría), pieza clave de su plan, aunque la situación se complica cuando ella y Raimundo terminan enamorándose.

Según lo revelado por Mega, el último capítulo podría transmitirse el lunes 22 de septiembre o bien el martes 23 de septiembre, coincidiendo con el estreno de la nueva nocturna Reunión de Superados.

La ficción, que se estrenó en el segundo semestre del 2024, es una creación de Ximena Carrera y María José Galleguillos, desarrollada junto a Arnaldo Madrid, Felipe Zambrano y Claudia Hidalgo, con la dirección de Felipe Arratia.

En el elenco también figuran Mariana Di Girolamo, Jorge Arecheta, Octavia Bernasconi, Vivianne Dietz, Max Salgado, Francisco Reyes Cristi, María Elena Duvauchelle, Nicolás Poblete, Lorena Bosch, Rodrigo Soto, Felipe Rojas y Matilde Stuardo.

Reunión de Superados, la teleserie nocturna que tomará el lugar de Los Casablanca

El reemplazo de esta teleserie será Reunión de Superados, escrita por Rodrigo Bastidas y dirigida por María Eugenia Rencoret, con estreno programado para el 23 de septiembre.

La producción abordará conflictos de apoderados y sus hijos en el prestigioso Thomas Campbell School, con un elenco encabezado por Mario Horton, Elisa Zulueta, Daniela Ramírez, Francisco Reyes, Paloma Moreno, Diego Muñoz e Ignacia Baeza.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad