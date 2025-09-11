Está en su recta final: revelan cuándo terminará “Los Casablanca”, la teleserie nocturna de Mega

Encontrándose en su recta final, teleserie nocturna Los Casablanca ya tiene fecha estimada para su desenlace.

La historia protagonizada por Francisco Melo, Francisco Reyes y Sigrid Alegría ha mantenido a la audiencia pendiente de cada giro.

Su argumento presenta a Iván Casablanca (Melo), quien regresa tras dos décadas de ausencia con el objetivo de despojar de su fortuna a su hermano Raimundo (Reyes).

Para ello cuenta con Miranda Infante (Alegría), pieza clave de su plan, aunque la situación se complica cuando ella y Raimundo terminan enamorándose.

Según lo revelado por Mega, el último capítulo podría transmitirse el lunes 22 de septiembre o bien el martes 23 de septiembre, coincidiendo con el estreno de la nueva nocturna Reunión de Superados.

La ficción, que se estrenó en el segundo semestre del 2024, es una creación de Ximena Carrera y María José Galleguillos, desarrollada junto a Arnaldo Madrid, Felipe Zambrano y Claudia Hidalgo, con la dirección de Felipe Arratia.

En el elenco también figuran Mariana Di Girolamo, Jorge Arecheta, Octavia Bernasconi, Vivianne Dietz, Max Salgado, Francisco Reyes Cristi, María Elena Duvauchelle, Nicolás Poblete, Lorena Bosch, Rodrigo Soto, Felipe Rojas y Matilde Stuardo.

Reunión de Superados, la teleserie nocturna que tomará el lugar de Los Casablanca

El reemplazo de esta teleserie será Reunión de Superados, escrita por Rodrigo Bastidas y dirigida por María Eugenia Rencoret, con estreno programado para el 23 de septiembre.

La producción abordará conflictos de apoderados y sus hijos en el prestigioso Thomas Campbell School, con un elenco encabezado por Mario Horton, Elisa Zulueta, Daniela Ramírez, Francisco Reyes, Paloma Moreno, Diego Muñoz e Ignacia Baeza.