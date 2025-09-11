De no mediar un nuevo inconveniente de última hora, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo en el Estadio Santa Laura para definir al flamante campeón de la postergada Supercopa 2025.

Si bien será la primera vez que albos y azules se medirán en este certamen, no es inédito que un Superclásico definirá un título. De hecho, han sido seis las ocasiones en que el “Cacique” y la U han jugado una final con un trofeo de por medio.

Estas finales han sido repartidas equitativamente entre los dos clubes con tres victorias para cada uno, acrecentando aún más su rivalidad en el fútbol chileno.

El historial de finales entre Colo Colo y la U

El primer partido por un título ocurrió en 1940, en la final del Torneo de Apertura. En esa ocasión, Colo Colo venció a la U por 3-2 en el Estadio Nacional. Dicha competición fue una especie de antesala del Campeonato Nacional y se jugó solo con la presencia de 10 equipos.

La siguiente final tuvo lugar en 1959, donde ambos clubes jugaron un partido de definición tras quedar igualados en el primer lugar del torneo con 38 puntos. A modo de revanchas, los azules triunfaron por 2-1 con goles de Leonel Sánchez y Ernesto Álvarez, mientras Juan Soto descontó para los albos.

Luego, en el año 1979, se disputó la primera final de Copa Chile entre ambos clubes. Aquella definición se inclinó por 2-1 a favor de Universidad de Chile gracias a un gol de Héctor Hoffens, ante más de 74 mil hinchas en el Estadio Nacional.

27 años después se jugó la final más recordada por los hinchas de los dos equipos. Por el Torneo de Apertura 2006, Colo Colo se impuso en penales por 4-2, tras empatar en el marcador global 2-2. Los albos, dirigidos por Claudio Borghi, gritaron campeón en la cara de su archirrival ante otro gran marco de público en Ñuñoa.

Sin embargo, los azules se tomaron revancha casi una década después. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, la U venció en penales al “Cacique” por 5-3 en el marco de la final de la Copa Chile 2015, donde Johnny Herrera, capitán y máximo ídolo del cuadro estudiantil, anotó el penal decisivo.

La definición más reciente ocurrió en la Copa Chile 2019, donde Colo Colo derrotó por 2-1 a la U gracias a los goles de Marcos Bolados y Javier Parraguez. En los azules marcó Matías Rodríguez. Esa última final dejó igualado el historial entre ambos clubes, que deberá romperse este domingo cuando se juegue la Supercopa 2025.