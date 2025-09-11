Talan plátanos orientales en Providencia: ¿A qué se debe el corte de los clásicos árboles en Ricardo Lyon?

Durante estos últimos meses, vecinos y especialistas han denunciado la extracción de al menos diez plátanos orientales en la avenida Ricardo Lyon, en el límite con Providencia. Estos árboles, característicos de la comuna, han sido por décadas un aporte al paisaje urbano y al control climático.

La arquitecta y paisajista Daniela Cortés, quien ha registrado el retiro de ejemplares desde enero, asegura que se trata de árboles adultos y sanos. “Crecen rápido, dan mucha sombra, generan una bodega vegetal capaz de cubrir hasta cuatro pistas de la calle más las veredas. Y es una planta caduca. Si no botara sus hojas, haría que estos sectores fueran muy húmedos y oscuros durante el invierno”, explica a LUN.

La profesora jubilada Virginia Leiva, de 72 años, se mudó a Ricardo Lyon tras el estallido social atraída por estos árboles. “Sufro cada vez que veo que cortan uno porque deben tener unos 100 años. Los han ido sacando de la calle Lota, Carlos Antúnez y Eliodoro Yáñez. No estoy en contra de la municipalidad, pero sí de lo que están haciendo con estos árboles”, acusa al mismo medio.

“La semana pasada terminaron de destroncar cuatro grandes árboles en el cruce con Nueva Providencia. Fue impactante porque esa parte es muy calurosa. Imaginemos cómo será este verano sin sombra”, advierte.

Cinnamon Dobbs, doctora en Ciencias e investigadora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, plantea al medio citado que la medida no es adecuada. “Los árboles se demoran un montón de tiempo en crecer. Los plátanos orientales entregan carácter y belleza a la calle y, al cortarlos, eso desaparece”, sostiene.

Qué dice la municipalidad

Desde la Municipalidad de Providencia, el jefe del Departamento de Gestión de Patrimonio Arbóreo, Manuel Alba, confirma que en 2025 se han retirado ocho ejemplares en el sector de Ricardo Lyon.

“La extracción de algunos plátanos orientales responde a razones de seguridad, por avanzado deterioro fitosanitario , lo que aumentaba significativamente el riesgo de accidentes”, asegura.

El funcionario reconoce, sin embargo, que los plátanos orientales “son parte del patrimonio paisajístico de Providencia, especialmente en calles como Ricardo Lyon, Pedro de Valdivia y Andrés Bello. Sabemos que ayudan a bajar la temperatura hasta 5°C en verano y forman parte de la identidad local. Por eso el plan considera plantar nuevos ejemplares en reemplazo de los retirados”, afirma.