;

Talan plátanos orientales en Providencia: ¿A qué se debe el corte de los clásicos árboles en Ricardo Lyon?

Vecinos denuncian una tala indiscriminada, mientras que la municipalidad defiende la medida por motivos de seguridad.

Cristóbal Álvarez

Platanus orientalis, Oriental plane, tree

Platanus orientalis, Oriental plane, tree / LALIT MOHAN SETHEE

Durante estos últimos meses, vecinos y especialistas han denunciado la extracción de al menos diez plátanos orientales en la avenida Ricardo Lyon, en el límite con Providencia. Estos árboles, característicos de la comuna, han sido por décadas un aporte al paisaje urbano y al control climático.

La arquitecta y paisajista Daniela Cortés, quien ha registrado el retiro de ejemplares desde enero, asegura que se trata de árboles adultos y sanos. “Crecen rápido, dan mucha sombra, generan una bodega vegetal capaz de cubrir hasta cuatro pistas de la calle más las veredas. Y es una planta caduca. Si no botara sus hojas, haría que estos sectores fueran muy húmedos y oscuros durante el invierno”, explica a LUN.

Revisa también:

ADN

La profesora jubilada Virginia Leiva, de 72 años, se mudó a Ricardo Lyon tras el estallido social atraída por estos árboles. “Sufro cada vez que veo que cortan uno porque deben tener unos 100 años. Los han ido sacando de la calle Lota, Carlos Antúnez y Eliodoro Yáñez. No estoy en contra de la municipalidad, pero sí de lo que están haciendo con estos árboles”, acusa al mismo medio.

“La semana pasada terminaron de destroncar cuatro grandes árboles en el cruce con Nueva Providencia. Fue impactante porque esa parte es muy calurosa. Imaginemos cómo será este verano sin sombra”, advierte.

Cinnamon Dobbs, doctora en Ciencias e investigadora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, plantea al medio citado que la medida no es adecuada. “Los árboles se demoran un montón de tiempo en crecer. Los plátanos orientales entregan carácter y belleza a la calle y, al cortarlos, eso desaparece”, sostiene.

Qué dice la municipalidad

Desde la Municipalidad de Providencia, el jefe del Departamento de Gestión de Patrimonio Arbóreo, Manuel Alba, confirma que en 2025 se han retirado ocho ejemplares en el sector de Ricardo Lyon.

“La extracción de algunos plátanos orientales responde a razones de seguridad, por avanzado deterioro fitosanitario, lo que aumentaba significativamente el riesgo de accidentes”, asegura.

El funcionario reconoce, sin embargo, que los plátanos orientales “son parte del patrimonio paisajístico de Providencia, especialmente en calles como Ricardo Lyon, Pedro de Valdivia y Andrés Bello. Sabemos que ayudan a bajar la temperatura hasta 5°C en verano y forman parte de la identidad local. Por eso el plan considera plantar nuevos ejemplares en reemplazo de los retirados”, afirma.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad