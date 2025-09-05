Primavera en Chile: ¿Cómo diferenciar una alergia de un resfrío?

Con la llegada de la primavera, miles de chilenos comienzan a presentar síntomas como picazón en nariz, ojos y garganta, lagrimeo y estornudos, que suelen confundirse con un resfrío común.

La causa principal: la polinización de árboles y pastos, que libera grandes cantidades de pólenes en el aire.

El doctor Rolando Campillay, inmunólogo de Clínica Alemana, explica que los síntomas alérgicos se intensifican entre agosto y noviembre, con picos de polen de especies como el plátano oriental y los pastos.

A diferencia de un virus respiratorio, la alergia se caracteriza por picazón y congestión nasal sin fiebre, mientras que los resfríos suelen aparecer de forma abrupta y pueden incluir dolor de garganta y fiebre.

Prevención y tratamiento

Campillay recomienda iniciar medidas preventivas antes del peak de polinización, entre una y dos semanas previas. Entre las opciones de tratamiento destacan:

Antihistamínicos de segunda generación, que evitan somnolencia.

Corticoides nasales, que actúan como antiinflamatorios y alivian congestión, picazón y secreción nasal.

El especialista también advierte que factores ambientales como la contaminación, las olas de calor y el cambio climático pueden intensificar los síntomas.

Para un diagnóstico preciso, Clínica Alemana utiliza el test cutáneo (Prictes), que identifica rápidamente sensibilidades a pólenes, ácaros y otros agentes.