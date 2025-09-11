Calor en Santiago: a esta hora se registrará el peak de altas temperaturas hoy, según el tiempo / Getty Images

Una ola de calor se registrará en la región Metropolitana durante este jueves 11 de septiembre, jornada en la cual los termómetros podrían marcar hasta 29 grados.

Según detalla la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago tendrá una jornada calurosa, con cielos mayormente despejados.

Se espera que en la capital, las temperaturas máximas lleguen a 27 grados, mientras que en zonas como Quilicura o Colina, se proyectan hasta 29° C.

A esta hora se registrará el peak de calor en Santiago

En ese sentido, el portal meteorológico Accuweather detalla que el momento en que se registrará el peak de calor será a las 16:00 horas, lo cual se extenderá hasta las 18:00, donde la máxima comenzará a bajar.

Para el resto de los días, las temperaturas no bajarán de los 20 grados, y ya se proyecta que la próxima semana comenzará con temperaturas de hasta 24 grados.