Anuncian “Peaje a Luca” por Fiestas Patrias: estos son los lugares, las fechas y los horarios en que estará disponible / Francisco Castillo

La próxima semana se desarrollará en Chile una de las celebraciones más esperadas por gran parte de la población: las Fiestas Patrias 2025.

Bajo ese contexto, es que para dicha fecha se espera que más de un millón de vehículos se desplacen por las carreteras del país.

Ante ello, es que desde el Gobierno llevarán a cabo la clásica medida del “Peaje a Luca”, además de la restricción de camiones en las principales autopistas de la región Metropolitana.

¿Qué días habrá “Peaje a Luca” en Chile?

Según lo comunicado por el ejecutivo, el período del plan de contingencia regirá entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre. De tal manera, el “Peaje a Luca”, funcionará de la siguiente forma:

Sábado 13 de septiembre : de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

: de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas). Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: en el mismo horario, en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura), en la 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

Por otro lado, para los camiones habrá un peaje rebajado en un 50% de dos o más ejes durante la noche entre las 00:00 y las 07:00 horas, estos días:

Sábado 13 de septiembre : en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

: en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas). Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur.

Peaje a Luca para el retorno a la región Metropolitana

Sábado 20 de septiembre : de 07:00 a 13:00 horas y el domingo 21 de 07:00 a 10:00 horas. La medida se implementará en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata) para vehículos livianos en dirección a Santiago, y para vehículos en ambos sentidos la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

: de 07:00 a 13:00 horas y el domingo 21 de 07:00 a 10:00 horas. La medida se implementará en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata) para vehículos livianos en dirección a Santiago, y para vehículos en ambos sentidos la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas). Rebaje de 50% del peaje para camiones de dos o más ejes: en las mismas rutas, el sábado 20 y domingo 21 de septiembre entre las 00:00 y 07:00 horas.

Por otro lado, se contempla una restricción para el tránsito de camiones el domingo 21 de septiembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Norte.