;

Anuncian “Peaje a Luca” por Fiestas Patrias: estos son los lugares, las fechas y los horarios en que estará disponible

Para la festividad se espera que más de un millón de vehículos se desplacen por las carreteras de Chile.

Sebastián Escares

Anuncian “Peaje a Luca” por Fiestas Patrias: estos son los lugares, las fechas y los horarios en que estará disponible

Anuncian “Peaje a Luca” por Fiestas Patrias: estos son los lugares, las fechas y los horarios en que estará disponible / Francisco Castillo

La próxima semana se desarrollará en Chile una de las celebraciones más esperadas por gran parte de la población: las Fiestas Patrias 2025.

Bajo ese contexto, es que para dicha fecha se espera que más de un millón de vehículos se desplacen por las carreteras del país.

Revisa también

ADN

Ante ello, es que desde el Gobierno llevarán a cabo la clásica medida del “Peaje a Luca”, además de la restricción de camiones en las principales autopistas de la región Metropolitana.

¿Qué días habrá “Peaje a Luca” en Chile?

Según lo comunicado por el ejecutivo, el período del plan de contingencia regirá entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre. De tal manera, el “Peaje a Luca”, funcionará de la siguiente forma:

  • Sábado 13 de septiembre: de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas). 
  • Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: en el mismo horario, en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura), en la 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

Por otro lado, para los camiones habrá un peaje rebajado en un 50% de dos o más ejes durante la noche entre las 00:00 y las 07:00 horas, estos días:

  • Sábado 13 de septiembre: en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).
  • Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur. 

Peaje a Luca para el retorno a la región Metropolitana

  • Sábado 20 de septiembre: de 07:00 a 13:00 horas y el domingo 21 de 07:00 a 10:00 horas. La medida se implementará en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata) para vehículos livianos en dirección a Santiago, y para vehículos en ambos sentidos la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).
  • Rebaje de 50% del peaje para camiones de dos o más ejes: en las mismas rutas, el sábado 20 y domingo 21 de septiembre entre las 00:00 y 07:00 horas.

Por otro lado, se contempla una restricción para el tránsito de camiones el domingo 21 de septiembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Norte.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad