¡Atención conductor! Estos son los días y los horarios en que habrá más taco en las carreteras de Chile por Fiestas Patrias

Desde el Gobierno informaron que se prevé que más de 1 millón de vehículos transite por las autopistas del país en los siguientes días.

Cada vez falta menos para que se produzcan las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025 en nuestro país.

Ante ello, es que gran parte de los chilenos y chilenas ya deben de tener en mente cómo, cuándo y dónde celebrar.

Respecto a esto último, es que autoridades del país advierten que gran parte de la población viajará durante la festividad.

De hecho, se ha anticipado que más de 1 millón de vehículos transitarán por las diferentes carreteras de Chile durante los próximos días.

¿Cuándo habrá más taco en las carreteras de Chile?

Según lo comunicado por el sitio oficial del Gobierno, se prevé que los días con mayor flujo vehicular, serán los siguientes:

  • Viernes 12.
  • Sábado 13 (entre las 10 y 14 horas).
  • Miércoles 17 (entre las 15 y las 20 horas).
  • Jueves 18 (entre las 10 y las 14 horas).

En tanto, el día en concreto en que se anticipa que habrá más taco, es el sábado 20 de septiembre, entre las 14:00 y las 20:00 horas, y el 21 de septiembre desde las 12:00 a las 22:00 horas.

¿Qué días habrá Peaje a Luca?

  • Sábado 13 de septiembre: de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas). 
  • Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: en el mismo horario, en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura), en la 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

Por otro lado, los camiones tendrán un peaje rebajado del 50% durante las 00:00 y las 07:00 horas de los siguientes días:

  • Sábado 13 de septiembre: en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).
  • Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre: en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur. 

Respecto al retorno a la región Metropolitana, también aplicará la medida de Peaje a Luca, el:

  • Sábado 20 de septiembre: de 07:00 a 13:00 horas y el domingo 21 de 07:00 a 10:00 horas. La medida se implementará en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata) para vehículos livianos en dirección a Santiago, y para vehículos en ambos sentidos la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas).

