;

Accidente carretero en O’Higgins: bus con pasajeros vuelca y deja a casi 30 personas heridas

El hecho ocurrió esta mañana en el sector del cruce de Apalta.

Juan Castillo

Matías Llanca

IG: @pichilemualdia

IG: @pichilemualdia

Este jueves, un bus interurbano protagonizó un accidente en la Ruta-90, la principal carretera que une el sector del valle central de la región de O’Higgins con la provincia de Cardenal Caro, lo cual dejó casi 30 lesionados.

El hecho ocurrió a eso de las 09:00 horas, cuando la máquina, perteneciente a la empresa Transantin, y por causas que se investigan, volcó en el sector del cruce de Apalta.

Revisa también:

ADN

Producto de este accidente, 29 personas resultaron lesionadas, de las cuales una debió ser trasladada hasta un recinto asistencial en la comuna de Santa Cruz por la gravedad de sus heridas.

Debido a los trabajos del personal de emergencia, la Ruta-90 se encuentra totalmente cortada, por lo que se recomienda tomar vías alternativas.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad