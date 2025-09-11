Accidente carretero en O’Higgins: bus con pasajeros vuelca y deja a casi 30 personas heridas

Este jueves, un bus interurbano protagonizó un accidente en la Ruta-90, la principal carretera que une el sector del valle central de la región de O’Higgins con la provincia de Cardenal Caro, lo cual dejó casi 30 lesionados.

El hecho ocurrió a eso de las 09:00 horas, cuando la máquina, perteneciente a la empresa Transantin, y por causas que se investigan, volcó en el sector del cruce de Apalta.

Producto de este accidente, 29 personas resultaron lesionadas, de las cuales una debió ser trasladada hasta un recinto asistencial en la comuna de Santa Cruz por la gravedad de sus heridas.

Debido a los trabajos del personal de emergencia, la Ruta-90 se encuentra totalmente cortada, por lo que se recomienda tomar vías alternativas.