¡Ya es oficial! Se confirmó la realización de un nuevo Nintendo Direct que mantiene expectante a la comunidad gamer

El evento estará marcado por ser el primero dedicado de forma exclusiva a la Switch 2.

José Campillay

Durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre llegó una gran noticia dentro del mundo gamer: Se confirmó la fecha y hora del próximo Nintendo Direct.

Además, se detalló que esperado evento tendrá una duración aproximada de una hora, donde la comunidad se enterará de diferentes actualizaciones.

Un punto a destacar es que este será el primer Direct dedicado en exclusiva a la Nintendo Switch 2 desde su lanzamiento, por lo seguramente se revelarán próximos títulos para la consola.

Aunque Nintendo no ha confirmado los juegos específicos que se presentarán, se especula que algunos incluídos podrían ser Metroid Prime 4: Beyond, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment y Kirby Air Riders.

Revisa también:

ADN

Fecha y hora

EL nuevo Nintendo Direct de este 2025 está agendado para este viernes 12 de septiembre a las 10:00 horas de Chile.

Puedes seguirlo directamente AQUÍ.

