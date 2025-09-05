Polémica en Hollywood: Activision rechazó a destacado director para película de “Call of Duty” por sus altas exigencias

Durante esta semana se dio a conocer que el popular videojuego de disparos, Call of Duty, dará el gran salto a la pantalla con una película en formato live-action.

La noticia generó un gran revuelo en la comunidad gamer y genera altas expectativas por ver qué historia se adaptará y quiénes se pondrán detrás de cámaras.

Hay que recordar que por el momento no se conoce ni al director ni al guionista del filme, tampoco al elenco. Sin embargo, hubo un destacado nombre que pudo haber tomado las riendas.

Se trata nada más y nada menos que de Steven Spielberg, quien cuenta con una destacada trayectoria y goza de una posición especial en Hollywood.

A pesar de que pudo haber sido un gran fichaje, incrementando el hype entre los fanáticos, desde Activision descartaron la opción.

Según informó Puck News, el cineasta estaba muy entusiasmado por tomar el mando, remarcando que es fanático de la saga y “un gran jugador”.

Sin embargo, desde la firma distribuidora del juego optaron por rechazar su propuesta debido a que entre sus “exigencias” pedía tener el control total de la película. Esto, según reveló la fuente, “asustó” a los ejecutivos.

Fue así como optaron por vender los derechos a Paramount Pictures, quienes le ofrecían mantener un amplio control del proyecto.

Sin duda alguna, con Steven las cosas hubieran sido en grande, con mucha más expectativa previa. Pero las cosas se dieron de forma diferente y ahora solo queda esperar por más noticias sobre la película de Call of Duty.