FOTO. Una “S” en el espacio: astronautas imprimen la primera pieza metálica fuera de la Tierra

La capacidad de fabricar metales en órbita es fundamental para futuras misiones de larga duración.

Javiera Rivera

Estación Espacial Internacional (ISS)

Estación Espacial Internacional (ISS)

Astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS) lograron imprimir la primera pieza metálica en microgravedad, un hito que marca un avance significativo para la autosuficiencia de futuras misiones espaciales.

La impresora 3D de metales se instaló en el módulo Columbus de la ESA y permitió fabricar una varita metálica en forma de “S”, como prueba inicial de la tecnología.

La pieza, ahora en la Tierra para ensayos, servirá para estudiar los efectos de la microgravedad en la microestructura, porosidad y propiedades mecánicas del metal.

Según José Manuel Torralba, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, imprimir metales en órbita es un paso clave para reducir la dependencia de componentes enviados desde la Tierra y facilitar reparaciones inmediatas.

El primer prototipo metálico impreso en 3D ocupa apenas 80×70×40cm y pesa 180kg, lo suficiente para caber en un módulo espacial compacto.

La capacidad de fabricar metales en órbita es fundamental para futuras misiones de larga duración, incluida la instalación de bases en la Luna y Marte.

Además, impulsa la innovación tecnológica en el espacio, fomenta la economía circular orbital y permite el reciclaje de materiales existentes para crear nuevas herramientas y componentes.

