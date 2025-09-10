;

Senado aprueba multa por no votar: entre 0,5 y 1,5 UTM; proyecto vuelve a la Cámara

El texto fue respaldado por 38 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, por lo que regresará ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.

Mario Vergara

La Sala del Senado aprobó esta tarde el proyecto que restablece una sanción para quienes no concurran a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año. La iniciativa fija una multa de 0,5 a 1,5 UTM (entre $34.000 y $103.000 aprox.), monto propuesto por el Ejecutivo.

La multa aprobada es inferior a la del proyecto original de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que contemplaba de 0,5 a 3 UTM (entre $34.000 y $207.000).

El avance en el Senado ocurre luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados despachara la reforma sin sanción, lo que generó reproches por un supuesto quiebre del acuerdo entre oposición y Gobierno. Tras ese episodio, La Moneda se comprometió a reponer la multa mediante indicaciones en el Senado, compromiso que se materializó con esta votación.

