Se emocionó hasta las lágrimas: Raquel Castillo recuerda con emoción a Felipe Camiroaga y revela el impacto que tuvo su muerte

Durante su paso por el programa Todo va a estar bien de Vía X, la creadora de contenidos Raquel Castillo protagonizó un conmovedor momento al hablar sobre Felipe Camiroaga, a pocos días de haberse cumplido un nuevo aniversario de la tragedia del Casa 212.

La invitada no pudo contener las lágrimas cuando el conductor Juan José Lavín le mostró una fotografía del recordado animador. “El gran Felipe. Se cumplieron hace poquito 14 años del accidente”, comentó al verla.

De inmediato, Castillo se emocionó y expresó: “Fue terrible, yo me las lloré todo ese día. Fue espantoso para mí, fue acabo de mundo”.

La personalidad reconocida en redes sociales confesó que desde sus ‘inicios en televisión’ admiraba profundamente al rostro de TVN.

Incluso recordó que, durante su participación en el casting de Factor X Chile, uno de sus deseos era poder animar algún día junto a Camiroaga.

“Yo lo conocía, estaba muy chiquitita, y para mí fue terrible”, insistió con evidente emoción, recalcando el vacío que dejó la partida del animador en 2011.

Impacto en su entorno familiar

Castillo relató además que la tragedia no solo la afectó de manera personal, sino también a su familia. Con la voz entrecortada, reveló que el accidente aéreo tuvo consecuencias directas en la salud de su madre.

“A mi madre le dio un Alzheimer, una demencia por ese accidente del Casa 212. Es verdad (...) ha sido horrible la pérdida de él”, enfatizó.

La creadora de contenidos también vinculó la ausencia del ‘Halcón de Chicureo’ con el deterioro de Televisión Nacional de Chile.

“Yo creo que sin él no somos nadie. TVN se vino abajo también. Usted sabe cómo está la situación del canal ahora, y no solamente el canal, hay muchas personas”, sostuvo.

Al notar lo afectada que estaba, el animador del espacio decidió interrumpir la conversación sobre Camiroaga y continuar con la pauta programada.